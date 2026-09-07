Grupul Volkswagen, care deține mărci precum VW, Porsche, Audi sau Škoda, a anunțat, într-un comunicat de presă, că a „ajuns la un acord” cu landul Saxonia Inferioară, un acționar influent al producătorului auto, precum și cu fondul de investiții Aurelius Capital (Israel), privind „o posibilă vânzare a filialei sale Volkswagen Osnabrück GmbH”.

Aurelius Capital ar urma să devină acționar majoritar la această uzină din vestul Germaniei. Fondul cu sediul în Tel Aviv dezvoltă tehnologii în domeniul apărării, securității cibernetice, inteligenței artificiale și infrastructurii critice.

Cei doi cumpărători intenționează să desfășoare inițial un proiect de cooperare cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems vizând „posibila fabricare de sisteme și componente pentru sisteme de apărare aeriană destinate Germaniei și Europei”.

Potrivit Volkswagen, alte parteneriate și proiecte sunt planificate ca parte a acestei reconversii, care ar permite păstrarea cel puțin a unei părți din uzina de la Osnabrück, a cărei producție de vehicule urmează să înceteze în vara anului viitor. Acum această uzină produce modelul T-Roc Cabriolet pentru marca VW, pentru care nu a fost anunțat niciun succesor.

Anunțul Volkswagen vine la doar câteva zile după ce acționarii și reprezentanții angajaților de la grupul auto au ajuns la un acord istoric asupra unor măsuri dure de reducere a costurilor, în principal la marca VW, pentru a inversa dificultățile cu care se confruntă industria auto europeană.

Acest plan, care prevede eliminarea altor 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial până în 2030, pe lângă cele 50.000 deja decise din 2024, provoacă îngrijorare în rândul angajaților grupului cu privire la soarta altor uzine germane, precum Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm.

Datorită acordului încheiat luni pentru uzina din Osnabrück, locurile de muncă a 1.400 de angajați, reprezentând aproximativ trei sferturi din cei 1.800 de salariați, sunt în siguranță.

„Acum, provocarea este aceea de a gestiona această tranziție în strânsă consultare cu angajații și reprezentanții acestora”, a declarat Christiane Benner, șefa sindicatului IG Metall.

Confruntat de asemenea cu dificultăți, rivalul Mercedes-Benz a anunțat la începutul lunii iunie dezvoltarea, în cooperare cu start-up-ul german din domeniul apărării Tytan, a unor sisteme de apărare antidrone amplasate pe vehicule.

În plus, potrivit Der Spiegel, grupul franco-german KNDS poartă discuții pentru preluarea unei fabrici Mercedes-Benz din Ludwigsfelde, la sud de Berlin, pentru a produce vehicule blindate.

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