Forțele armate ucrainene sunt gata să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia dacă regimul de la Moscova oprește de asemenea atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a dat asigurări Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

„Ucraina va fi pregătită să oprească loviturile asupra rafinăriilor rusești de petrol dacă Rusia încetează să bombardeze infrastructurile noastre energetice. Orice măsură de dezescaladare trebuie să fie reciprocă și însoțită de garanții concrete”, a scris președintele ucrainean pe contul său de X.

Volodimir Zelenski a pus această condiție după ce președintele american Donald Trump i-a cerut să nu mai atace rafinăriile din Rusia și a avansat ideea că Ucraina ar trebui să aibă un nou președinte.

Ucraina desfășoară o intensă campanie de atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești pentru a elimina sursele de finanțare a războiului, dar Trump, confruntat cu scumpirea motorinei înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, susține că Zelenski atacă infrastructura de hidrocarburi din Rusia pentru „a face probleme fermierilor americani”.

Analiștii estimează însă că motorina și benzina s-au scumpit în primul rând din cauza blocării strâmtorii Ormuz de către iranieni în urma declanșării operațiunii militare americano-israeliene împotriva regimului de la Teheran.

Acuzat în SUA că acțiunile sale lipsite de viziune strategică au dus la scumpirea motorinei, Trump încearcă să direcționeze vina către Ucraina, care este nevoită să se apere de agresiunea rusă. În timp ce presează Ucraina să nu atace rafinăriile din Rusia, Trump nu-i cere Kremlinului să oprească atacurile asupra infrastructurii și blocurilor de locuințe din Ucraina.

Zelenski a confirmat luna trecută într-un interviu că Trump i-a cerut să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, dar a refuzat.

Cerându-i lui Zelenski să renunțe la putere, Trump s-a pronunțat pentru un președinte în Ucraina care să ajungă la un acord cu Rusia. Trump nu a menționat ce fel de acord - probabil unul în care agresorul rus ar fi recompensat pe deplin -, dar a sugerat că Zelenski s-ar opune păcii, în condițiile în care președintele ucrainean a propus armistiții și a acceptat armistițiile cerute de SUA, în schimb Putin a refuzat de fiecare dată și a ridicat condițiile mereu când a simțit că există marje de cedare din partea președintelui SUA.