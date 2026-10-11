Autoritățile din Polonia au declanșat o anchetă de securitate la cel mai înalt nivel, după ce au primit informații privind existența unui plan care îi viza pe premierul Donald Tusk și pe ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Informația privind posibila tentativă de asasinat a fost furnizată inițial poliției de către Serviciul de Protecție a Statului (SOP), instituția responsabilă de securitatea demnitarilor polonezi, notează AFP.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne de la Varșovia, Karolina Galecka, a confirmat că instituțiile din domeniul securității naționale au primit ordin clare de a acționa de urgență. Informațiile intrate în posesia organelor de anchetă indică posibilitatea organizării unor atacuri îndreptate direct împotriva prim-ministrului și a adjunctului său.

Reuniunea de urgență desfășurată duminică la Centrul Antiterorist din cadrul Agenției de Securitate Internă (ABW) a adus la aceeași masă conducerea poliției, reprezentanții Serviciului de Protecție a Statului și oficialii serviciilor secrete.

Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al ministrului-coordonator al serviciilor speciale, a declarat la finalul discuțiilor că riscul este evaluat ca fiind extrem de ridicat. Serviciile analizează o probabilitate crescută ca aceste amenințări să poată fi puse în aplicare.

Contextul din Polonia este deja marcat de o stare de alertă generalizată. În ultima săptămână, mai multe atacuri succesive cu arme albe au creat îngrijorare în rândul populației și al autorităților. Premierul Donald Tusk a condamnat deschis aceste fapte, vorbind despre apariția unui val periculos de violență la nivelul societății.