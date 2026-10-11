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Autoritățile din Polonia au declanșat o anchetă de securitate la cel mai înalt nivel, după ce au primit informații privind existența unui plan care îi viza pe premierul Donald Tusk și pe ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Informația privind posibila tentativă de asasinat a fost furnizată inițial poliției de către Serviciul de Protecție a Statului (SOP), instituția responsabilă de securitatea demnitarilor polonezi, notează AFP.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne de la Varșovia, Karolina Galecka, a confirmat că instituțiile din domeniul securității naționale au primit ordin clare de a acționa de urgență. Informațiile intrate în posesia organelor de anchetă indică posibilitatea organizării unor atacuri îndreptate direct împotriva prim-ministrului și a adjunctului său.
Reuniunea de urgență desfășurată duminică la Centrul Antiterorist din cadrul Agenției de Securitate Internă (ABW) a adus la aceeași masă conducerea poliției, reprezentanții Serviciului de Protecție a Statului și oficialii serviciilor secrete.
Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al ministrului-coordonator al serviciilor speciale, a declarat la finalul discuțiilor că riscul este evaluat ca fiind extrem de ridicat. Serviciile analizează o probabilitate crescută ca aceste amenințări să poată fi puse în aplicare.
Contextul din Polonia este deja marcat de o stare de alertă generalizată. În ultima săptămână, mai multe atacuri succesive cu arme albe au creat îngrijorare în rândul populației și al autorităților. Premierul Donald Tusk a condamnat deschis aceste fapte, vorbind despre apariția unui val periculos de violență la nivelul societății.
Oficialii din cadrul serviciilor de protecție au precizat că volumul mesajelor cu caracter amenințător direcționate către demnitari a crescut constant în ultimele perioade. În situația de față, datele operative au indicat însă că nu este vorba despre simple intimidări, motiv pentru care măsurile de protecție au fost suplimentate semnificativ la toate nivelurile operative.