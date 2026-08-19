Cum va fi vremea în București în intervalul 20 august, ora 10.00 – 21 august, ora 10.00

„Vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere și indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17… 20 de grade Celsius”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Cum va fi vremea în București în intervalul 21 august, ora 10.00 – 22 august, ora 10.00

„Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 37… 38 de grade Celsius, iar cea minimă, de 16… 19 grade Celsius”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Cum va fi vremea în București în intervalul 22 august, ora 10.00 – 23 august, ora 10.00

„Vremea va fi în continuare caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 35… 37 de grade Celsius, iar cea minimă, de 16… 19 grade Celsius”, conform ANM.

Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cum va fi vremea în București în intervalul 23 august, ora 10.00 – 24 august, ora 10.00

„Valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil și vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 36… 37 de grade Celsius, iar cea minimă, de 19… 21 de grade Celsius”, conform ANM.

În intervalul 20 august, ora 10.00 – 24 august, ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale.

În intervalul 20 august, ora 10.00 – 21 august, ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală.

Începând de joi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), un val de căldură se va extinde şi se va intensifica în cea mai mare parte a ţării.

