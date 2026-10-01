Wolt+ Weeks ajunge în România: oferte exclusive și abonamente Wolt+ gratuite

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Wolt aduce pentru prima dată în România Wolt+ Weeks, o campanie cu trei săptămâni de oferte exclusive în aplicație. Între 1 și 21 octombrie, membrii Wolt+ beneficiază de promoții la restaurantele preferate, magazine alimentare și parteneri de retail, atât pentru mesele comandate acasă, cât și pentru cumpărăturile de zi cu zi.
În plus, pe durata campaniei, utilizatorii care nu au un abonament pot activa gratuit Wolt+ și pot accesa o varietate de oferte naționale și locale, inclusiv:
Activează Wolt+ gratuit
Între 1 și 21 octombrie, ca parte a campaniei Wolt+ Weeks, utilizatorii care nu au un abonament activ pot activa gratuit o perioadă de Wolt+. Oferta disponibilă poate fi verificată în secțiunea de abonamente din profilul Wolt.