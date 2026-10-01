Wolt+ Weeks ajunge în România: oferte exclusive și abonamente Wolt+ gratuite

Interviu Exclusiv Știri România Amy Behrens, directoarea muzeului de artă din Statele Unite inaugurat de regina Maria în 1926: „A stabilit o legătură autentică între noi și România”

Știri România Statul cheltuiește pe spitalizare de 4 ori mai mult decât pe prevenție, deși bugetul Sănătății s-a dublat

Știri România România îmbătrânește accelerat. Peste 3,9 milioane de români au depășit vârsta de 65 de ani