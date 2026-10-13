Wuling este deja prezentă în Republica Moldova și își extinde activitatea internațională, inclusiv spre Europa. În spatele mărcii se află compania SAIC-GM-Wuling, cu peste 32 de milioane de vehicule produse și vândute cumulativ. Unul dintre argumentele sale este fabrica din Liuzhou, unde automobilele circulă între „insule” de asamblare, iar transportul pieselor este coordonat digital.

Wuling are legături cu General Motors și o istorie care începe în 1958

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Pentru mulți șoferi români, Wuling este încă un nume puțin cunoscut. Marca aparține însă SAIC-GM-Wuling, prescurtat SGMW, o companie mixtă în care SAIC Motor deține 50,1%, General Motors China are 44%, iar Guangxi Automobile Group deține restul de 5,9%, potrivit prezentării oficiale SGMW.

Actuala companie mixtă a fost înființată în 2002, dar originile sale industriale merg până la fabrica de utilaje Liuzhou, fondată în 1958. Este o diferență importantă: cele aproape șapte decenii de istorie invocate de producător includ activitatea predecesorilor săi. SGMW produce automobile sub mărcile Wuling și Baojun și operează patru baze industriale importante în China.

La prezentarea strategiei internaționale Global 5, în septembrie 2026, compania a anunțat un total cumulat de peste 32 de milioane de vehicule produse și vândute. Vânzările de automobile electrice și hibride din categoria chineză NEV au depășit patru milioane, iar exporturile cumulate au trecut de 1,6 milioane de vehicule și kituri de asamblare. Cifrele descriu activitatea SGMW, nu exclusiv vânzările Wuling din China.

Fabrica în care mașina merge la stația de lucru, iar piesele vin după ea

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Partea interesantă a producției se află la Liuzhou. Sistemul Intelligent Island Manufacturing System, numit I²MS, reorganizează procesul în jurul unor „insule” de asamblare. În loc ca toate automobilele să înainteze pe aceeași bandă, într-o succesiune rigidă, caroseria este transportată între stațiile necesare, iar piesele sunt livrate acolo unde trebuie montate.

General Motors explică faptul că peste 600 de vehicule logistice automatizate coordonează transportul componentelor între insule. Mai multe operațiuni pot fi organizate în paralel, iar sistemul poate susține producția mixtă a până la 24 de modele. Schimbarea modelului fabricat devine astfel mai puțin dependentă de reconfigurarea unei linii fixe.

În asamblarea finală, compania indică 34 de insule fără operatori, pentru operațiuni care includ montarea bateriilor, geamurilor și scaunelor. Gradul de automatizare comunicat pentru această zonă este de aproximativ 50%. GM susține că sistemul crește eficiența producției cu 30% și permite urmărirea datelor pe întregul ciclu de viață al vehiculului.

Roboții au propriul „trafic” în interiorul uzinei

Transportul dintre stații este esențial pentru funcționarea fabricii. Dacă fiecare platformă ar circula independent, fără coordonare, piesele ar putea ajunge prea târziu, iar traseele s-ar aglomera. Uzina folosește un sistem digital care adaptează în timp real deplasarea caroseriilor și aprovizionarea stațiilor.

Potrivit Huawei, furnizor al infrastructurii de comunicații, roboții mobili și sistemele de transport sunt conectați printr-o rețea industrială. Aceasta trebuie să păstreze comunicația inclusiv când platformele trec dintr-o zonă de acoperire în alta. Practic, coordonarea transportului funcționează ca un dispecerat pentru traficul intern: stabilește unde trebuie să ajungă caroseria și când sunt necesare componentele.

Huawei raportează o reducere cu 31% a costului de fabricație pe vehicul pentru proiectul descris. Este un rezultat comunicat de partenerul tehnologic, cu relevanță pentru ambiția Wuling de a oferi automobile accesibile: economiile din producție pot crea spațiu pentru prețuri mai competitive sau dotări suplimentare.

Producția în insule este studiată și în Europa. Audi prezenta în 2022 un sistem de asamblare modulară, cu stații independente și transport automatizat. Particularitatea proiectului SGMW este modul în care combină această organizare cu automatizarea și coordonarea digitală la scara descrisă de companie.

De la mașini mici de oraș la SUV-uri pentru familie

Wuling este asociată frecvent cu automobilele mici și accesibile, inclusiv Hongguang MINIEV. Gama s-a extins însă spre SUV-uri, modele hibride și vehicule comerciale. Portofoliul prezentat la lansarea din Republica Moldova includea Starlight, Starlight S, Eksion, Alvez și Darion, dar și vehicule dedicate transportului și activităților comerciale.

Există deja și o legătură cu piața românească. Libertatea a relatat că Allview 4City este bazată pe Wuling Hongguang Mini EV, modelul care a făcut senzație în China. Prezența unui automobil derivat dintr-un model Wuling este însă diferită de lansarea unei rețele comerciale sub numele mărcii chineze.

Ce sugerează extinderea pentru România

Wuling s-a lansat oficial în Republica Moldova pe 21 mai 2026, prin Horizon Auto, conform anunțului reprezentantului local. Este o prezență comercială concretă în apropierea României, cu ofertă de modele și servicii pentru clienți. Dar mai e drum lung până în România, fiind multe procese ca mașina să poată fi vândută în Uniunea Europeană. Brandul crede că va veni aici în circa 1-4 ani de acum.

Direcția internațională este susținută de strategia Global 5, prezentată la China–ASEAN Expo. Potrivit Shanghai Auto News, SGMW urmărește aprofundarea prezenței în 150 de țări în trei ani și dezvoltarea relațiilor cu 500 de parteneri strategici. Europa se află între regiunile vizate, iar colaborările propuse includ distribuție, producție locală și licențiere de tehnologie.