Testul simplu de 30 de secunde care îți spune ce vârstă are corpul tău

Procesul de îmbătrânire vine adesea cu mici semnale pe care le observăm în viața de zi cu zi. Una dintre cele mai banale activități zilnice, ridicarea de pe un scaun, a devenit pentru comunitatea medicală un indicator extrem de precis al stării generale de sănătate și al ritmului în care organismul nostru îmbătrânește, potrivit publicației Your Tango.

Ce măsoară testul de ridicare de pe scaun și de ce îl recomandă medicii

Medicii geriatri și clinicienii din întreaga lume folosesc un test simplu de 30 de secunde, numit testul „așezare-ridicare” de pe scaun („30-second chair stand test”), pentru a evalua rapid starea fizică a pacienților, riscul de cădere și funcționarea sistemului cardiovascular.

Tot ce trebuie să faci este să te așezi pe un scaun și să te ridici de pe el, repetând mișcarea de mai multe ori timp de 30 de secunde. Atât! Dar ceea ce relevă acest test este extrem de cuprinzător.

Deși pare o probă rudimentară în comparație cu analizele de sânge complexe sau evaluările imagistice, acest test oferă o imagine de ansamblu valoroasă asupra capacității funcționale a organismului.

Geriatrul britanic Jugdeep Dhesi a explicat pentru BBC că acest exercițiu simplu oferă informații esențiale despre forța musculară a părții inferioare a corpului, echilibru și flexibilitate.

„Este un test cu adevărat util, deoarece ne spune atât de multe despre cât de bine funcționează oamenii. Ne spune despre forța, echilibrul și flexibilitatea lor.”, a explicat medicul britanic.

Evaluarea ajută medicii să identifice persoanele vulnerabile, expuse riscului de accidentare prin cădere sau pe cele care pot dezvolta complicații postoperatorii în cazul unor intervenții chirurgicale.

Studiile clinice au asociat performanțele slabe la acest test cu un risc crescut de mortalitate, cu afecțiuni cardiovasculare nediagnosticate sau cu probleme ale funcției pulmonare.

Cum se efectuează corect testul de 30 de secunde acasă

Pentru a parcurge testul în condiții de siguranță la domiciliu, aveți nevoie de un scaun stabil, cu spătar drept și fără brațe, așezat pe o suprafață care nu alunecă, și de un cronometru.

Procedura este următoarea:

Așezați-vă pe scaun cu spatele drept și picioarele lipite de podea. Încrucișați brațele peste piept, având fiecare mână așezată pe umărul opus (fără a vă ajuta de mâini pentru avânt sau sprijin). Porniți cronometrul setat la 30 de secunde. Ridicați-vă complet în picioare și așezați-vă la loc, repetând mișcarea cât mai repede posibil, în condiții de siguranță, până la expirarea timpului. Numărați de câte ori ați reușit să ajungeți în poziție verticală completă.

Persoanele care se confruntă cu dureri articulare severe, stări de amețeală sau probleme grave de echilibru trebuie să consulte un medic înainte de a încerca această evaluare.

Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Câte repetări trebuie să faci în funcție de vârstă

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au stabilit repere standardizate pentru populația cu vârste înaintate.

În cazul bărbaților cu vârste cuprinse între 60 și 64 de ani, realizarea a mai puțin de 14 repetări indică o condiție fizică sub medie, în timp ce pentru femeile din aceeași categorie de vârstă, pragul minim este de 12 ridicări.

Grupa de vârstă Scor mediu bărbați Scor mediu femei 60–64 14 12 65–69 12 11 70–74 12 10 75–79 11 10 80–84 10 9 85–89 8 8 90–94 7 4

Pentru persoanele cu vârste între 90 și 94 de ani, valorile medii scad la mai puțin de 7 repetări pentru bărbați și sub 4 pentru femei.

Deși testul a fost creat în principal pentru evaluarea persoanelor în vârstă, cercetările recente arată că el poate fi utilizat și în cazul tinerilor ca indicator al masei musculare și al rezistenței.

Un studiu din anul 2022 derulat pe adulți cu vârste între 19 și 35 de ani a arătat că media de ridicări în 30 de secunde a fost de 33 de repetări.

Într-un alt experiment realizat în Elveția pe tineri de 20-24 de ani, derulat pe parcursul a 60 de secunde, media a atins aproximativ 50 de ridicări pentru bărbați și 47 pentru femei.

Rezultatele slabe la acest test nu trebuie să fie un motiv de panică, ci un semnal de alarmă care să vă trimită la medicul de familie pentru o evaluare cardiovasculară mai amănunțită și pentru ajustarea nivelului de activitate fizică zilnică.