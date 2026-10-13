Gabi Bădălău, lovitură dură pentru Claudia Pătrășcanu. „Nicolas refuză să locuiască alături de mama și bunica lui”

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au împreună doi băieți și, deși au divorțat în urmă cu ceva ani, scandalul dintre afacerist și artistă pare a fi departe de a se încheia. După ce Claudia Pătrășcanu a vorbit în spațiul public despre procesul dintre ea și fostul soț, acuzându-l pe acesta că nu l-a adus pe fiul cel mic la Constanța, acolo unde vedeta locuiește, Gabi Bădălău rupe tăcerea. Acesta scoate la iveală amănunte neștiute din familia lui.

Gabi Bădălău rupe tăcerea

Gabi Bădălău i-a oferit, la rândul lui, un răspuns. Fostul soț al artistei a făcut mărturisiri șocante despre cei doi copii pe care îi au împreună!

„Pentru toți cei care comentează, judecă și trag concluzii dintr-o postare pe internet, fără să cunoască adevărul, am câteva întrebări. Știți ce se întâmplă cu adevărat în spatele ușilor închise? Știți ce li se spune copiilor mei? Știți prin ce au trecut și ce i-a determinat, la un moment dat, pe amândoi să refuze să se întoarcă la mama lor? Știți ce au declarat copiii în fața Poliției, a Protecției Copilului și a altor autorități? Știți ce au constatat reprezentanții DGASPC în urma intervențiilor? Știți că Nicolas și-a exprimat dorința de a locui cu tatăl său și de a merge la școală în apropierea domiciliului meu, inclusiv în fața unui judecător? V-ați întrebat vreodată DE CE un copil ajunge să refuze categoric să locuiască alături de mama și bunica lui? V-ați întrebat ce simte acel copil, ce îl doare, ce îl neliniștește și de ce își dorește atât de mult să rămână lângă tatăl său? Sau este mai simplu să condamnați un tată pentru că alege să fie lângă copilul lui?”, a scris Gabi Bădălău pe Instagram.

„Există declarații, documente, împrejurări și materiale pe care le cunosc și care nu apar în postările de pe internet. Aș putea spune mult mai multe. Aș putea prezenta public lucruri care ar schimba percepția unora. Dar aleg să nu transform viața privată a copiilor mei și conflictul dintre părinții lor într-un spectacol public. Nu vreau să îmi expun copiii și nici să îi rănesc printr-un război al declarațiilor. Celor care mă judecă le cer un singur lucru: nu confundați o postare emoționantă cu întregul adevăr. Ascultați și ce spune copilul. Respectați-i sentimentele.

Lăsați instituțiile competente să stabilească faptele și să identifice soluțiile potrivite. Eu voi continua să colaborez cu autoritățile, să respect obligațiile legale și să fac tot ce depinde de mine pentru educația, liniștea și binele copiilor mei. Nu lupt împotriva mamei copiilor mei. Lupt pentru ca băieții mei să fie bine. Nu vreau să le iau dragostea nimănui. Nu vreau să îi despart. Nu vreau să câștig un război. Vreau să am doi copii fericiți, care să poată iubi și să fie iubiți de ambii părinți. Iar dacă pentru asta trebuie să îmi schimb întreaga viață, o voi face. Pentru că un copil nu are nevoie de părinți care să câștige unul împotriva celuilalt. Are nevoie de părinți care să nu renunțe la el. Iar eu nu voi renunța niciodată la copiii mei”, a mai scris afaceristul.

Gabi Bădălău, dispus să facă orice pentru cei doi copii