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Mirela Vaida și Valerie Lungu s-au certat dur la „Asia Express” 2027, după ce au ajuns să formeze o echipă pe Drumul Mătăsii. Se pare că cele două nu pot colabora deloc, iar tensiunile dintre ele le-au costat scump. După ce au găsit cu greu o cazare, cele două au fost date afară de gazde, în urma scandalului.
Valerie Lungu a acceptat provocarea Asia Express și formează o echipă cu iubitul ei, Alex Gîlcă. De asemenea, Mirela Vaida a pornit în aventura vieții sale alături de Oana Tomoiagă, însă echipele s-au schimbat, iar acum prezentatoarea de la Acces Direct este coechipiera Valeriei Lungu.
În ediția de aseară, Mirela Vaida și Valerie Lungu au primit un telefon pentru a reuși să comunice cu gazdele, iar scandalul a început în momentul în care Mirela Vaida i-a smuls mobilul din mână Valeriei Lungu.
Concurentele de la Asia Express s-au certat, iar influencerița a izbucnit în plâns. „Gazdele sunt foarte supărate de ceea ce s-a întâmplat, pentru că lacrimile aduc ghinion și pentru că ei nu acceptă și nu tolerează o astfel de atitudine, și pentru că nu vom găsi cazare nicăieri în sat, pentru că ei au anunțat deja pe toată lumea”, a declarat Mirela Vaida, la Asia Express.
Concurentele au fost transportate la un hotel, însă cele două nu au reușit să se înțeleagă. „Umilința de a fi dată afară, în miezul nopții, din pat, deci ridicată din pat, dată afară din casă, în miezul nopții, scoasă la poartă cu sacul după tine și cu bagajele după tine... Este ceva ce eu nu am trăit”, a mai spus Mirela Vaida.