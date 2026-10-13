Mirela Vaida și Valerie Lungu s-au certat dur la „Asia Express” 2027, după ce au ajuns să formeze o echipă pe Drumul Mătăsii. Se pare că cele două nu pot colabora deloc, iar tensiunile dintre ele le-au costat scump. După ce au găsit cu greu o cazare, cele două au fost date afară de gazde, în urma scandalului.

Valerie Lungu a acceptat provocarea Asia Express și formează o echipă cu iubitul ei, Alex Gîlcă. De asemenea, Mirela Vaida a pornit în aventura vieții sale alături de Oana Tomoiagă, însă echipele s-au schimbat, iar acum prezentatoarea de la Acces Direct este coechipiera Valeriei Lungu.

În ediția de aseară, Mirela Vaida și Valerie Lungu au primit un telefon pentru a reuși să comunice cu gazdele, iar scandalul a început în momentul în care Mirela Vaida i-a smuls mobilul din mână Valeriei Lungu.

Concurentele de la Asia Express s-au certat, iar influencerița a izbucnit în plâns. „Gazdele sunt foarte supărate de ceea ce s-a întâmplat, pentru că lacrimile aduc ghinion și pentru că ei nu acceptă și nu tolerează o astfel de atitudine, și pentru că nu vom găsi cazare nicăieri în sat, pentru că ei au anunțat deja pe toată lumea”, a declarat Mirela Vaida, la Asia Express.