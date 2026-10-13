Cele mai bântuite locuri din lume. Castelele, insulele și hotelurile învăluite în legende sinistre pe care curajoșii le pot vizita de Halloween în 2026

Dacă parcurile tematice și casele bântuite improvizate de Halloween par adesea simple atracții comerciale, pe glob există zeci de locuri a căror reputație sinistră s-a clădit de-a lungul secolelor pe tragedii reale, execuții, epidemii cumplite sau crime pasionale. De la fortărețe medievale și vechi colonii penitenciare, până la pacheboturi de lux sau insule carantinate, turismul întunecat atrage anual milioane de curioși dornici să experimenteze fenomene inexplicabile sau să descopere măcar o fărâmă din istoria zbuciumată a acestor spații.

„Dacă vrei să faci mai mult decât să citești despre aceste puncte fierbinți ale fenomenelor paranormale, cel mai bun punct de plecare este o simplă documentare”, a explicat investigatorul și istoricul Conner Gossel pentru publicația Travel + Leisure. Acesta recomandă tururile ghidate și investigațiile organizate oficial, care oferă context istoric și echipamente speciale, ferindu-i totodată pe vizitatori de pericolele reale asociate explorării unor ruine degradate sau izolate.

Iată câteva dintre cele mai cunoscute destinații de pe glob care au căpătat statutul de locuri cu adevărat bântuite.

Conace englezești și insula carantinei din Veneția

În comitatul Norfolk din Marea Britanie se înalță Raynham Hall, un conac nobiliar celebru pentru silueta fantomatică a „Doamnei în Maro”. Se crede că spiritul îi aparține lui Lady Dorothy Walpole, sora primului premier britanic Robert Walpole. După ce soțul i-a descoperit infidelitatea, femeia a fost închisă într-una dintre camerele conacului, unde a murit în condiții suspecte în anul 1726. Apariția ei a devenit faimoasă la nivel mondial în decembrie 1936, când fotoreporterii revistei Country Life au surprins pe peliculă o siluetă spectrală ce cobora treptele impunătoarei reședințe.

Tot în Marea Britanie, în Cotswolds, hanul The Ancient Ram Inn, ridicat în secolul al XV-lea peste ceea ce se presupune că a fost un cimitir păgân, este considerat una dintre cele mai încărcate clădiri din Occident. Oaspeții susțin că au văzut spirite de copii, silueta unui călugăr și chiar entități demonice de tip succubus, locul fiind în prezent rezervat exclusiv celor dornici de tururi nocturne de vânătoare de fantome.

În laguna Veneției, insula Poveglia poartă o faimă încă și mai sumbră. Folosită ca stație de carantină în timpul marilor epidemii de ciumă din Evul Mediu și, ulterior, ca azil geriatric și psihiatric după Al Doilea Război Mondial, insula a fost martoră la zeci de mii de decese. Deși localnicii venețieni privesc cu scepticism poveștile despre spirite, Poveglia a fost scoasă la licitație în repetate rânduri la prețuri derizorii, fără ca vreun investitor să reușească revitalizarea clădirilor în paragină. Zona rămâne închisă publicului larg, însă bărcile private organizează tururi în jurul țărmurilor sale.

Trădări sângeroase și spectre aristocrate în Germania și Franța

În Bavaria, cetatea Burg Wolfsegg, ce datează din secolul al XIII-lea, păstrează legenda unei „Doamne în Alb”. Soția stăpânului castelului a fost ucisă de acesta după ce bărbatul, întors de la război, a aflat că fusese înșelat cu un soldat. Legenda spune că spiritul femeii rătăcește și astăzi pe scările de piatră și pe coridoarele înguste ale fortăreței, care își deschide porțile pentru vizitatori între lunile mai și octombrie.

Pe Valea Loirei, Château de Brissac găzduiește legenda „Doamnei în Verde” (La Dame Verte). În secolul al XV-lea, nobilul Jacques de Brézé și-a surprins soția, Charlotte, alături de amantul acesteia într-unul dintre turnuri, ucigându-i pe amândoi. Turiștii care înnoptează în camerele de oaspeți ale castelului – încă locuit de actualul duce de Brissac – povestesc despre gemete ce răsună noaptea pe holuri și despre apariția unei siluete fără chip, îmbrăcată într-o rochie verde de epocă.

Fortărețe părăsite în Asia și coloniile durerii din Australia

În deșertul din Rajasthan, India, ruinele fortăreței Bhangarh sunt privite drept cel mai bântuit punct din Asia. Legendele locale vorbesc despre blestemul unui vrăjitor respins de o prințesă sau despre mânia unui pustnic sfânt a cărui casă fusese umbrită de noile ziduri ale palatului. Orașul a fost abandonat subit, iar astăzi, autoritățile indiene interzic categoric accesul oricărui vizitator între apusul și răsăritul soarelui.

La celălalt capăt al lumii, colonia penitenciară Port Arthur din Tasmania spune o poveste cutremurătoare legată de ororile colonizării britanice din secolul al XIX-lea. Mii de deținuți au îndurat acolo munci silnice, torturi și izolare totală înainte de închiderea centrului în 1877. Turiștii moderni care participă la tururile istorice susțin că aud râsete dezarticulate de copii sau zăresc siluete îmbrăcate în haine specifice epocii victoriene rătăcind printre ruinele celulelor.

Misterele de peste ocean, de la transoceanicul Queen Mary la vila Lizzie Borden

Statele Unite și Canada completează această hartă cu destinații devenite celebre în cultura pop. Pachebotul Queen Mary, lansat la apă în 1936 și andocat definitiv în Long Beach, California, funcționează astăzi ca muzeu și hotel. Personalul și clienții au relatat de-a lungul deceniilor bătăi repetate în ușile cabinelor, apariția unei femei care dansează singură în salonul principal și zgomote ciudate lângă vechea piscină a navei, unde o fetiță și-a pierdut viața în mod tragic.

În Massachusetts, casa familiei Borden din Fall River a fost scena uneia dintre cele mai răsunătoare crime din istoria americană. În 1892, Andrew Borden și soția sa au fost uciși cu securea, principala suspectă fiind chiar fiica bărbatului, Lizzie Borden, achitată ulterior într-un proces intens mediatizat. Locuința a fost transformată într-o pensiune cu mic-dejun, unde oaspeții pot rezerva noaptea chiar camera în care s-au petrecut faptele.

În Toronto, castelul neogotic Casa Loma, ridicat la începutul secolului al XX-lea de Sir Henry Pellatt, își atrage vizitatorii nu doar prin arhitectura spectaculoasă, ci și prin tunelurile subterane unde se spune că se fac auzite pași grăbiți și voci fără trup.