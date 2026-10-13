Un obiect cumpărat cu 3 dolari din târgul de vechituri le-a adus o avere uriașă după 6 ani: în lume mai există doar unul la fel

O achiziție banală făcută în timpul unei plimbări printr-un târg de vechituri s-a transformat într-o spectaculoasă poveste din lumea artelor.

O piesă rară din dinastia Song

O familie din SUA a achiziționat un bol obișnuit din ceramică cu doar 3 dolari, iar peste 6 ani s-a dovedit a fi un artefact extrem de rar din dinastia Song, adjudecat la licitație pentru 2,225 milioane de dolari, potrivit The Economic Times.

O achiziție făcută la un simplu târg de vechituri de cartier din Statele Unite ale Americii s-a transformat într-una dintre cele mai spectaculoase povești de succes din lumea artei și a licitațiilor internaționale.

O familie a cumpărat un bol alb din ceramică de mici dimensiuni, plătind pentru el suma modică de 3 dolari. Cumpărătorii au folosit obiectul drept piesă decorativă în sufragerie timp de câțiva ani, fără să bănuiască originea sau valoarea sa reală.

Ceramică Ding, veche de 1.000 de ani

Curiozitatea i-a determinat în cele din urmă pe proprietari să solicite părerea unor experți în artă de la celebra casă de licitații Sotheby's din New York pentru a verifica vechimea piesei.

Evaluarea de specialitate a scos la iveală un detaliu uluitor. Vasul cu un diametru de doar 12,5 centimetri reprezenta o piesă rară din ceramica „Ding”, datând de mai bine de 1.000 de ani, din perioada dinastiei Song de Nord, care a guvernat China între anii 960 și 1127.

Specialiștii au subliniat că astfel de obiecte erau realizate cu o tehnică de finisare impecabilă și erau destinate elitelor sau curții imperiale chineze.

Mai mult, la nivel mondial mai este cunoscut un singur alt bol care să prezinte exact aceeași formă, dimensiune și același stil de decorare, piesa respectivă fiind păstrată în colecția renumitului British Museum din Londra.

Estimările inițiale făcute de specialiștii casei de licitații Sotheby's înaintea evenimentului plasau valoarea obiectului între 200.000 și 300.000 de dolari. În momentul în care piesa a fost scoasă la licitație în cadrul sesiunii dedicate ceramicii chinezești fine, interesul colecționarilor internaționali a întrecut orice așteptare.