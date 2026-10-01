Mașina electrică pentru care s-au făcut 10.000 de comenzi în 7 minute: prețul de pornire e 30.000 de euro

Cifre impresionante pentru Xpeng P7: 10.000 de comenzi în doar 7 minute au marcat lansarea noii generații a sedanului electric pe piața din China, potrivit publicației olandeze Racing.nl.

Xpeng P7, un model electric de ultimă generație

Noul Xpeng P7 este o mașină cu design sportiv, dotată cu un portbagaj tip hatchback și tracțiune integrală. Echipat cu două motoare electrice ce produc împreună 437 kW (echivalentul a 586 CP), modelul stabilește noi standarde tehnologice. Compania Xpeng a investit în inteligență artificială și sisteme avansate de asistență pentru șofer.

Potrivit Racing.nl, prețul de pornire al modelului pe piața chineză se situează în jurul valorii de 30.000 de euro. Clienții pot alege între versiuni cu tracțiune spate sau integrală, iar dotările de top includ portiere cu deschidere verticală și frâne Brembo.

În ceea ce privește bateriile, sunt disponibile două opțiuni: una de 74,9 kWh (LFP) și una de 92,2 kWh (NMC), cea din urmă oferind o autonomie de până la 820 de kilometri, conform standardului CLTC.

Versiunea cu tracțiune integrală accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3,7 secunde, având o distribuție aproape perfectă a greutății de 50/50. Suspensia pneumatică adaptivă este standard. Scaunul șoferului include funcții de încălzire, ventilație, masaj și este reglabil în 16 poziții.

O îmbunătățire semnificativă față de primul model

Primul model Xpeng P7, lansat în 2022, nu a reușit să impresioneze piața europeană. În Olanda, de exemplu, s-au vândut doar 624 de unități în acea perioadă.

Experții auto au apreciat designul, dar au criticat performanța electronicii, considerată sub așteptări pentru o mașină ce se prezenta drept un simbol al tehnologiei avansate.

Noua generație promite să corecteze aceste deficiențe. Cu un accent mai mare pe inovație și calitate, Xpeng speră să câștige încrederea cumpărătorilor europeni.

Xpeng își continuă expansiunea internațională

În timp ce rămâne incert momentul lansării P7 în Europa, Xpeng își continuă expansiunea internațională. În 2024, compania era activă în 30 de țări, iar până la sfârșitul anului 2025, se așteaptă să intre pe piețele a peste 60 de state.

Participarea confirmată la târgul auto IAA Mobility din München ar putea oferi indicii despre planurile lor de a pătrunde pe piața europeană.