YouTube va oferi filme și seriale gratis pentru cei 2 miliarde de utilizatori ai săi

YouTube a anunțat că un număr de nouă show-uri vor fi disponibile pentru utilizatori în acest an.

Potrivit Reuters, între show-urile noi care vor fi lansate se află un documentar despre Dude Perfect, un grup care performează diverse scamatorii sportive pe YouTube și o serie interactivă care îl care în centru pe Mark Fischenbach, un star online care va lăsa fanii să controleze acțiunea.

Pe listă se mai găsesc un show realizat de către compania media Vox, care deține site-ul The Verge, unde vor fi prezentate investigații. Tot în plan se află un set de filme realizate de către The School of Life, care explorează o serie de întrebări filosofice specifice epocii noastre.

Un alt proiect „top-secret” este cu Justin Bieber și va fi lansat anul viitor, alături de documentare despre starleta Paris Hilton şi cântăreţul Maluma. Va mai reveni și programul „What the Fit” al lui Kevin Hart.

Cântăreaţa Alicia Keys a anunţat că va avea un nou talk-show, numit „Unwind”, pe canalul ei, iar actriţa de comedie Tiffany Haddish plănuieşte să îşi lanseze propriul canal şi un show cu invitaţi.

YouTube a mai anunțat că toate episoadele din sezonul următor al serialului ”Cobra Kai”, bazat pe seria Karate Kid, vor fi disponibile abonaților, însă cei care nu plătesc vor avea la dispoziția câte un episod pe săptămână, similar programelor tv.

YouTube a început să se axeze pe show-uri special create pentru platforma sa începând cu anul 2011. De atunci, YouTube a lansat 75 de show-uri și 28 de filme. Un număr de 13 din aceste show-uri au avut sezoane multiple.

Probleme cu extremismul

YouTube se află în centrul acuzelor publice de câțiva ani, din cauza conținutului prezentat pe platforma sa, de la filmulețe teroriste, jihadiste, extremiste. Compania a început să investească în această privință pentru a monitoriza și elimina conținutul discutabil, după ce mai multe companii de talie mondială și-au retras reclamele de pe YouTube, ca urmare a faptului că acestea sunt afișate alături de clipuri extremiste.

Susan Wojcicki, directorul general al YouTube declarat că platforma are 2 miliarde de utilizatori unici lunar, iar aceștia urmăresc zilnic 250 de milioane de ore de conţinut pe ecrane TV.

Recent, atât Apple, cât și Disney au anunțat lansarea unor servicii separate de filme online.

