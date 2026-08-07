Totodată, Zbtlink a retras de pe site-ul său software-ul problematic și a început lucrul la actualizări care să remedieze problema. Potrivit unei știri publicate de Reuters, firma de securitate cibernetică VulnCheck a identificat acest backdoor, denumit „Endlessdoors“, care permite accesul și controlul dispozitivelor vulnerabile.

Backdoor-ul, folosit ca un „instrument de asistență tehnică”

Într-un comunicat postat pe site-ul său, Zbtlink a recunoscut existența instrumentului, precizând că a fost conceput „exclusiv ca un instrument de asistență tehnică post-vânzare”, utilizat doar cu „cererea și autorizarea explicită a clienților”.

„Instrumentul nu a fost niciodată utilizat pentru acces neautorizat”, a declarat compania. Descoperirea survine într-un context de îngrijorări crescute în Occident privind securitatea cibernetică și riscurile asociate echipamentelor de rețea produse în China.

Guvernul canadian a emis miercuri o alertă de securitate legată de vulnerabilitatea acestor routere. Conform CTO-ului VulnCheck, Jacob Baines, backdoor-ul se conectează automat la o adresă IP specifică și la un domeniu înregistrat în China la fiecare 35 de secunde.

„Oricine controlează acele domenii sau le compromite ar putea prelua controlul routerului și, posibil, accesa alte dispozitive din aceeași rețea”, a explicat Baines într-o analiză.

Routerele trebuie deconectate

„Routerele instalate în întreaga lume rămân vulnerabile la preluarea ostilă prin intermediul acestui backdoor”, a adăugat el, recomandând utilizatorilor să își deconecteze dispozitivele de la rețele și să monitorizeze eventualele semne de compromis.

Baines a subliniat, de asemenea, că explicația companiei nu oferă clarificări asupra motivului pentru care instrumentul a fost denumit astfel încât să fie dificil de identificat sau de ce a fost implementat în mod nesigur, făcându-l vulnerabil la atacuri. Zbtlink nu a răspuns imediat cererilor de comentarii transmise joi.

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