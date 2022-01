Cele 40 de familii care au cumpărat apartamente, în blocul de pe strada George Călinescu, din zona nouă a cartierului Tractorul, spun că au fost minţiţi de dezvoltatorul care a luat două milioane de euro şi nu le-a oferit nimic în schimb. Oamenii au plătit apartamentele în 2019 şi ar fi trebuit să se mute în 2020.

Braşovenii au cerut să poată intra în bloc şi să continue ei lucrările, însă dezvoltatorul le-ar fi transmis că nu au dreptul să intre în clădire.

„Suntem în 2022 şi blocul este în acelaşi stadiu ca în 2019. De câte ori l-am contactat pe dezvoltator, fie nu ne-a răspuns, fie a zis să stăm liniştiţi pentru că tatăl lui e fost poliţist şi orice am face va avea câştig de cauză. A spus că a mai plătit câteva mii de euro pentru nişte dosare pe care s-a pus praful”, a relatat Lazăr Hriscu, unul dintre cumpărători, pentru Adevărul.

Oamenii spun că au cumpărat partea fostei soţii a dezvoltatorului, astfel că sunt coproprietari. Cumpărătorii păcăliţi s-au strâns în faţa blocului, în speranţa că vor putea mişca lucrurile.

„Eu am cumpărat două apartamente cu câte două camere, care au costat, în total, 103.000 de euro. De atunci, mare scofală nu s-a mai făcut aici. A mai chemat o firmă, care ne-a cerut şi nouă nişte bani, ca să poată face lucrările. Am dat şi acei bani, după care firma a plecat. Am vorbit cu patronul şi ne-a zis că dezvoltatorul nu i-a plătit niciun ban şi a fost nevoit să plece”, a transmis un alt cumpărător.

Deși au depus plângeri penale, la Parchet și la Poliţie, nimic nu s-a întâmplat până acum, însă oamenii speră să aibă câștig de cauză.

„În 2019 am plătit 35.000 de euro pentru o garsonieră. Dezvoltatorul a divorţat şi soţia lui ne-a vândut partea ei, de 25% din bloc, aşa că suntem şi coproprietari. I-am dat în judecată şi aşteptăm să se pronunţe instanţa, să vedem ce putem face mai departe”, a spus Constantin Sava, un alt păgubit.

În momentul în care au plătit banii pentru apartamente, blocul era finisat la exterior şi mai erau necesare doar amenajările interioare. Deşi a primit peste două milioane de euro, dezvoltatorul nu a mai reuşit să termine lucrările şi să predea apartamentele plătite.

Antreprenorul a fost dat în judecată de unii dintre cumpărători, iar pe rolul instanţelor există în acest moment două procese.

