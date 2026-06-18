Avertisment dur de la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment dur la adresa Federației Ruse, afirmând că atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei vor atrage replici de o severitate similară direct pe teritoriul rus, relatează Euronews.

Zelenski a declarat joi că Ucraina va răspunde tuturor atacurilor rusești și că bombardamentul de dimineață asupra rafinăriei din Moscova, venit ca răspuns la atacul Rusiei asupra unei catedrale protejate de UNESCO la începutul acestei săptămâni, a fost „pe deplin justificat”.

„Dacă Putin nu vrea să încheie acest război și dorește să îl continue, noi nu vom sta liniștiți, vom răspunde. Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova”, a spus președintele ucrainean.

Declarația de o duritate fără precedent a fost făcută imediat după izbucnirea unui incendiu de proporții la o rafinărie de petrol importantă, incident care pune din nou în lumină vulnerabilitatea infrastructurii critice în acest conflict.

„Am spus că vom pregăti un răspuns”

Președintele ucrainean a afirmat că atacul cu drone asupra rafinăriei din Moscova reprezintă răspunsul Kievului la atacul Rusiei asupra sitului Lavra Pechersk, unul dintre cele mai importante simboluri istorice și religioase ale Ucrainei.

„Am fost la Lavra Pechersk și am spus că vom pregăti un răspuns și îl veți vedea. Cred că îl vedeți acum”, a declarat Zelenski, insistând că Ucraina își dorește doar încheierea războiului declanșat de Rusia.

În discursul său, liderul de la Kiev a subliniat că tactica Rusiei de a distruge capacitățile energetice și industriale ale Ucrainei nu va rămâne nepedepsită.

Zelenski a sugerat direct că armata ucraineană deține capacitatea și determinarea de a lovi ținte strategice din interiorul Rusiei dacă atacurile asupra civililor și economiei ucrainene continuă.

„Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova”, a avertizat Volodimir Zelenski, indicând o schimbare de paradigmă în strategia de descurajare a Kievului.

Miza atacurilor asupra rafinăriilor de petrol

Incendiul de la rafinărie, care a declanșat această reacție vehementă, face parte dintr-o serie lungă de incidente care vizează sectorul energetic. Pentru ambele tabere, infrastructura petrolieră reprezintă un punct critic al războiului.

Pentru Ucraina, distrugerea acestor facilități afectează aprovizionarea armatei și rețeaua electrică civilă.

Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au demonstrat deja că pot perturba exporturile de combustibil și veniturile care finanțează mașina de război a Kremlinului.

Analiștii internaționali avertizează că această retorică reflectă o fază mult mai agresivă a conflictului, în care liniile roșii legate de atacurile pe teritoriul rus sunt complet șterse, iar riscul unei escaladări regionale rămâne la cote alarmante.

Ucraina a lansat joi cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei din ultimii ani, provocând incendii în capitală și în împrejurimi, precum și evacuarea celui mai mare aeroport din Rusia, au anunțat oficialii, potrivit AFP.



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