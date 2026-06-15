Incendiu la Lavra Pecerska din Kiev, în timpul bombardamentelor rusești

Explozii puternice au fost auzite în capitala ucraineană după miezul nopții, în timp ce imagini distribuite pe rețelele sociale au surprins flăcări care cuprindeau Lavra Pecerska, complexul monahal ortodox situat în centrul Kievului.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că atacul a provocat un incendiu la unul dintre cele mai importante edificii ale ansamblului religios.

Incendiu pe acoperișul complexului Lavrei Perchersk din Kiev, după un atac rusesc - 15 iunie 2026
Rusia a atacat unul dintre cele mai importante repere spirituale și culturale ale Ucrainei și ale lumii Foto: X

„Incendiu pe teritoriul Lavrei Pechersk din Kiev. Incendiu pe acoperișul Catedralei Adormirea Maicii Domnului”, a scris Klitschko.

Lavra Pecerska, cunoscută și sub denumirea de „Mănăstirea Peșterilor din Kiev”, datează din secolul al XI-lea și este considerată unul dintre cele mai sacre locuri ale creștinismului ortodox ucrainean.

Complexul face parte din patrimoniul mondial UNESCO și este administrat de statul ucrainean ca rezervație națională.

Cel puțin 19 persoane au fost rănite în atac

Potrivit ultimului bilanț prezentat de primarul capitalei, 19 persoane au fost rănite până în jurul orei 4:09 dimineața, în contextul în care atacurile erau încă în desfășurare.

Printre victime se află un copil și o femeie însărcinată.

Canalele locale de monitorizare au raportat că Rusia a folosit zeci de drone și cel puțin 15 rachete balistice în cadrul atacului asupra capitalei ucrainene.

În paralel, autoritățile au semnalat pagube importante în mai multe cartiere ale Kievului.

„În districtul Pecherskyi, o clădire rezidențială cu 5 etaje a fost lovită. În districtul Obolonskyi, un impact a provocat pagube unei clădiri rezidenţiale între etajele trei şi patru. În districtul Solomyanskyi, o clădire rezidenţială cu 9 etaje a fost lovită”, a scris Klitschko la 1:37 dimineața.

140.000 de gospodării au rămas fără electricitate

Bombardamentele au afectat și rețeaua electrică a orașului. Potrivit primarului Kievului, aproximativ 140.000 de gospodării din nordul capitalei au rămas fără curent electric după ce liniile de alimentare au fost avariate.

Atacurile au provocat, de asemenea, incendii la locuințe și autoturisme, după ce resturi provenite de la drone interceptate au căzut în zone rezidențiale.

Șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkacenko, a declarat că mănăstirea centrală a orașului a fost lovită direct, iar un bloc de locuințe a fost cuprins de flăcări.

Orașul a fost ținta unui „atac masiv cu rachete”, a precizat oficialul ucrainean.

Drone și rachete asupra Kievului și Harkovului

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că dronele rusești continuă să atace Kievul din mai multe direcții.

Un jurnalist AFP aflat în capitala Ucrainei a relatat că a observat proiectile interceptate pe cer și fragmente incandescente căzând peste oraș în timpul nopții.

În același timp, autoritățile au raportat atacuri și asupra orașului Harkov, din nord-estul Ucrainei.

Primarul Igor Terehov a anunțat existența unor persoane rănite, fără a preciza numărul exact al acestora.

Atacul are loc înaintea summitului G7

Bombardamentele asupra Kievului au avut loc la doar câteva ore după o convorbire telefonică între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump.

Într-un comunicat oficial, administrația de la Kiev a precizat că Zelenski „l-a informat pe Donald Trump despre ultimele evoluţii de pe câmpul de luptă şi despre modul în care s-a consolidat poziţia Ucrainei”.

Cei doi lideri urmează să participe la summitul G7 din Franța, programat în perioada 15-17 iunie.

De asemenea, Kremlinul a transmis că Donald Trump i-a spus președintelui rus Vladimir Putin că încetarea conflictului din Ucraina este vitală și este vitală şi că este gata să ajute.

Atacul asupra Kievului are loc într-un moment în care războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, iar situația de pe front pare să fi ajuns într-un impas strategic.

Potrivit analizelor recente, ofensiva rusă a încetinit, iar războiul cu drone a transformat mari porțiuni ale liniei frontului într-o zonă extrem de dificil de traversat pentru ambele tabere.

În aceste condiții, Moscova și-a redus obiectivele declarate și și-a concentrat eforturile asupra consolidării pozițiilor din estul Ucrainei, în special în regiunea Donbas.

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