Cu o lună înaintea alegerilor prezidențiale din SUA, editorialiștii reputatului ziar american The New York Times au anunţat că o susţin pe candidata democrată Kamala Harris, spunând că nu e candidatul perfect, dar este „singura alegere patriotică” împotriva republicanului Donald Trump. The New York Times a sprijinit public un singur republican la președinție în toată istoria sa, tocmai în 1956, este vorba despre Dwight D. Eisenhower.