Veștea ar fi capabil să strângă și voturi din partid pentru echipa sa, chiar suficiente cât să facă diferența pentru a trece noul guvern, susțin sursele Libertatea.

Se cere excluderea lui Veștea din PNL

PNL-ul fierbe după anunțul prezidențial din dimineața zilei de duminică, 14 iunie. Se întocmesc planuri atât de către susținătorii lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, cât și de către fideli lui Ilie Bolojan. Tabăra actualului președinte al partidului cere să se acționeze pentru excluderea din partid a lui Veștea, pentru c-a acceptat nominalizarea fără să aibă voturi de susținere interne.

Oficial, până ora redactării articolului (duminică, ora 14.00), doar doi deputați liberali și-au exprimat susținerea pentru un eventual guvern Veștea. Este vorba despre Răzvan Prișcă și Sebastian Rusu.

Surse din partid susțin că, în realitate, Veștea ar avea între 20 și 25 de parlamentari PNL dispuși să voteze cabinetul guvernamental propus de colegul lor. Însă numărul susținătorilor se poate schimba, în funcție de discuțiile purtate. Iar negocierile presupun promisiuni de sprijin pe termen lung, dar și scoaterea la mezat a unor funcții pentru oamenii șefilor de filiale, susțin surse politice.

Starea de spirit, etapa pe filiale

Dinamica susținerii lui Veștea în filialele PNL din țară depinde de sursa mesajului. Apropiații lui Veștea comunică, în mesajele interne că au sprijinul a 15 filiale, unele fiind conduse de lideri cunoscuți deja drept anti-Bolojan. De exemplu, Ilfovul, Călărașiul, Giurgiul, Galațiul sau Brăila sunt știute ca organizații conduse de oameni care sunt mai degrabă apropiați de Hubert Thuma, liderul informal al taberei anti-Bolojan.

Adrian Veștea și o parte din echipa Thuma, participând la o aniversare. Foto: Facebook/ Alex Popa

În schimb, surse din echipa Bolojan spun că, alături de Veștea și Thuma ar mai fi în acest moment maxim zece organizații județene. Poziționarea și forța lor se va vedea însă doar la votul intern. Și înainte de ședința din 5 mai, după demiterea lui Ilie Bolojan, cei din aripa Thuma sperau să aibă o susținere de aproape o treime din partid, ulterior fiind spulberați la vot.

Liderii care contează

Potrivit informațiilor Libertatea, Adrian Veștea se poate baza pe sprijinul unor lideri județeni ca Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Mircea Roșca, Alina Gorghiu, George Scarlat, Toma Petcu, Monica Anisie, George Tuță sau Andrei Baciu.

De asemenea, sunt unii care, în funcție de context, au fost într-o zonă politică sau alta. Sunt cazurile lui Adrian Cozma, Ciprian Dobre sau Adrian Mocanu.

Mai mult, unii din partid se mai uită și la poziționarea asumată a altor lideri importanți. De exemplu, se urmărește în partid ce semnal va da Valeriu Iftime (vicepreședinte) pentru zona Moldovei. Sau dacă și Cătălin Predoiu va mai avea curajul să iasă în față să-și asume susținerea lui Adrian Veștea.

Cifrele din Parlament

PNL are în Parlament 76 de aleși: 54 de deputați și 22 de senatori. Sunt surse din partid care susțin cu dacă Veștea atrage 25 de parlamentari liberali să voteze echipa sa, Guvernul are șanse să treacă.

Calcule legate de voturile exprimate în Parlamentul României în sprijinul Guvernului Veștea

Sursele Libertatea mai spun că PSD este gata să voteze un guvern Veștea. PSD are cel mai mare număr de voturi în Parlament: 128 de voturi. În cazul conturării unei echipe guvernamentale, și minoritățile vin alături de PSD, adică încă 17 voturi. Așadar, ar fi deja 170 de parlamentari care să voteze guvernul Veștea. Ar mai putea fi adăugați, cred specialiști consultați de Libertatea, și aleșii PACE – 11 la număr, plus aripa POT – cu 9 voturi.

Din rândul neafiliaților, calculele din culise arată că ar putea fi atrași cel puțin încă 15 parlamentari, ceea ce ar duce la un total de 205 voturi pentru Veștea în Parlament. Ar mai rămâne de adunat alți 28 de susținători, care pot veni din trei zone, conform surselor Libertatea:

i) disidenți din USR, dacă nu apare în partid o decizie de susținere clară a Guvernului Veștea;

ii) UDMR;

iii) câteva voturi de la disidenți din AUR plus câțiva de la USR.

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