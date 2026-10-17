„Ne simțim ca niște zombi”: paturile care vibrează din cauza lucrărilor de noapte la un tunel au transformat viața localnicilor într-un coșmar, în Elveția

Locuitorii din Bassersdorf, în cantonul Zürich, Elveția, se plâng că nu mai pot dormi din cauza lucrărilor desfășurate noaptea la tunelul Brütten. Oamenii vorbesc despre nopți nedormite, paturi care vibrează și copii epuizați. Pentru o parte dintre persoanele afectate, Căile Ferate Federale Elvețiene (SBB) au oferit posibilitatea de a se caza temporar la hotel în perioadele cu lucrări deosebit de zgomotoase, relatează publicația Blick, parte a grupului Ringier.

„M-am gândit chiar să dorm în cadă”

Cartierul Im Bächli din Bassersdorf este obișnuit cu zgomotul. Trenurile trec în apropiere, pe liniile ferate, iar în zonă există mai multe drumuri intens circulate. La acestea se adaugă și zgomotul avioanelor de pe aeroportul din apropiere. Însă zgomotul provocat de lucrările actuale le pune la încercare răbdarea locuitorilor și le afectează somnul.

În cadrul amplului proiect feroviar „Mehrspur Zürich-Winterthur”, la Bassersdorf este construit tunelul Brütten, cu o lungime de nouă kilometri, a cărui finalizare este prevăzută pentru anul 2037. Pentru a nu perturba traficul feroviar intens, o parte dintre lucrări se desfășoară în timpul nopții. Locuitorii afectați au declarat publicației Blick că zgomotul și vibrațiile le provoacă probleme serioase. Claire Gotham, în vârstă de 49 de ani, este una dintre persoanele afectate de zgomotul din timpul nopții. „Ne simțim ca niște zombi. Suntem obosiți și epuizați”, a povestit femeia.

Potrivit acesteia, lucrările se desfășoară pe parcursul întregii nopți. Uneori, în primele ore ale dimineții, patul îi tremură din cauza vibrațiilor provocate de șantier: „M-am gândit chiar să dorm în cadă. În baie nu există, cel puțin, ferestre”. Ea spune că situația este deosebit de dificilă pentru copilul său, care este afectat de lipsa somnului: „Copilul meu suferă. A plâns și mi-a spus: Mami, mi-e frică să mă culc, pentru că oricum nu pot să dorm”.

Căile Ferate oferă cazare la hotel pentru unii dintre locuitorii afectați

Margrit Wolf, în vârstă de 82 de ani, este mai puțin afectată, deoarece locuința sa nu se află chiar lângă șantier. „Eu aproape că nu aud nimic. Dar cunosc mai multe persoane care suferă foarte mult din cauza zgomotului”, a declarat aceasta. Femeia a povestit că a discutat recent cu persoane care locuiesc foarte aproape de zona lucrărilor și care aproape că nu mai suportă zgomotul. Potrivit acesteia, oamenii au depus plângeri la SBB. Ulterior, compania le-ar fi oferit posibilitatea de a se caza la hotel pentru câteva zile, în perioadele în care lucrările sunt deosebit de zgomotoase, însă persoanele respective au refuzat oferta.

John Corbett, în vârstă de 53 de ani, a confirmat pentru Blick existența acestei posibilități: „SBB acoperă până la 150 de franci pe noapte pentru o cameră single și 200 de franci pentru o cameră dublă”, a explicat el.

Dacă prețul camerei este mai mare, diferența trebuie plătită de persoana cazată.

John Corbett consideră că oferta nu rezolvă problema multor familii din cartier, deoarece acestea au mai mulți copii, iar o cameră dublă nu este suficientă. Bărbatul este tatăl a doi copii mici. Situația ar fi și mai complicată pentru familiile cu copii care merg la școală.

„Nu poți să mergi la hotel pentru o singură noapte și apoi să te întorci acasă la ora cinci dimineața, ca să ajungă copiii la timp la școală”, a spus Corbett.

Posibilitatea de cazare finanțată de SBB provoacă nemulțumiri și din alt motiv.

Potrivit informațiilor publicate de Blick, până în prezent, oferta a fost disponibilă doar pentru un număr limitat de locuitori. Scrisori cu această propunere au primit doar câteva dintre casele aflate cel mai aproape de șantier.

SBB promite o săptămână fără lucrări nocturne

Martin G., în vârstă de 90 de ani, locuiește la aproximativ 500 de metri de șantier. Și el spune că aude zgomotele lucrărilor în fiecare noapte. „Este atât de mult zgomot, încât ai impresia că lucrează chiar în grădina mea”, a povestit acesta.

De aproximativ două săptămâni, bărbatul se trezește în fiecare noapte din cauza lucrărilor. Nu vede însă o soluție pentru problema sa. „Trebuie să suporți situația”, a spus el.

Martin G. recunoaște importanța proiectului feroviar, dar consideră că zgomotul nocturn este foarte greu de suportat pentru locuitori. „Mă întreb de ce regulile publice, cum este cea privind liniștea pe timpul nopții, nu se aplică și în cazul SBB”, a afirmat acesta.

Contactată de publicația Blick, compania feroviară a transmis că înțelege nemulțumirile locuitorilor și tratează cu seriozitate sesizările primite. „SBB înțelege povara la care sunt supuși locuitorii și ia foarte în serios feedbackul acestora”, a transmis purtătoarea de cuvânt Carmen Hefti. Potrivit companiei, lucrările pe timpul nopții au loc numai atunci când sunt absolut necesare din motive de siguranță.

Reprezentanta SBB a anunțat și o îmbunătățire temporară a situației. „În săptămâna următoare, SBB va putea renunța la lucrările din timpul nopții și va putea desfășura toate activitățile pe parcursul zilei”, a declarat Carmen Hefti.

Potrivit acesteia, lucrările nocturne vor fi reluate abia la sfârșitul lunii noiembrie.

„Vor mai fi zece ani de zgomot”

Anunțul companiei reprezintă o ușurare temporară pentru locuitorii afectați, însă John Corbett se teme că problemele vor continua mult timp. „Asta va mai dura încă zece ani. Cred că abia a început”, a declarat bărbatul, referindu-se la durata lucrărilor.