PNL Iași cere alegeri anticipate și refuză în unanimitate să voteze pentru Guvernul Niculescu-PSD

PNL Iaşi a anunţat că nu va susţine învestirea Guvernului Niculescu-PSD, decizia fiind luată în unanimitate sâmbătă de Biroul Politic Judeţean. Liberalii ieşeni resping o formulă guvernamentală dominată de PSD, considerând că aceasta nu oferă soluţii credibile pentru depăşirea crizei politice actuale. Potrivit unui comunicat, PNL Iaşi susţine că soluţia legitimă este constituirea unei majorităţi reformiste sau organizarea de alegeri anticipate.

„Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis în unanimitate să nu susţină învestirea Guvernului Niculescu, controlat de PSD. România nu poate depăşi criza actuală printr-o formulă guvernamentală dependentă de PSD, partid responsabil pentru blocajele şi instabilitatea recentă”, se arată în comunicat.

Liberalii ieşeni critică componenţa guvernului propus, invocând probleme grave de integritate şi competenţă.

Printre nominalizările controversate menţionate se numără Florin Manole, Daniel Zamfir şi Alexandru Rogobete, acuzaţi de diverse deficienţe administrative sau etice.

„Nu putem acorda un vot de încredere unui cabinet fără garanţii credibile privind integritatea şi performanţa celor care vor administra resursele şi instituţiile statului”, au declarat reprezentanţii PNL Iaşi.

PNL Iaşi consideră că desemnarea lui Luca Niculescu, un premier fără partid propriu şi fără o bază parlamentară independentă, echivalează cu oferirea unui „cec în alb” pentru PSD. „Capacitatea sa de a controla deciziile miniştrilor PSD este aproape nulă, iar orice promisiune politică nu poate înlocui garanţiile instituţionale împotriva abuzurilor şi cheltuielilor clientelare”, se precizează în comunicat.

Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, a declarat că partidul său nu poate fi folosit pentru „legitimarea unei asemenea formule politice”. „PSD a contribuit la demolarea unei guvernări proeuropene şi acum pretinde să controleze guvernarea. România are nevoie de un guvern reformist, nu de unul construit pentru a satisface interesele PSD”, a spus Muraru, citat de news.ro.

Muraru a subliniat că actuala criză politică nu poate fi depăşită prin compromisuri care sacrifică direcţia reformistă a ţării. „România are nevoie de claritate, responsabilitate şi legitimitate democratică. PNL trebuie să rămână un partid al reformelor şi al responsabilităţii, nu o anexă parlamentară a PSD”, a concluzionat el.