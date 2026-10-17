România riscă să piardă 6,43 miliarde de euro din PNRR. Decizia Comisiei Europene vine până pe 20 noiembrie

România trebuie să încaseze 6,43 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la finalul anului 2026 pentru a respecta ținta de deficit bugetar. Ministerul Finanțelor a subliniat vineri, 17 octombrie, că orice sumă nevalidată de Comisia Europeană va trebui suportată din bugetul național.

Importanța încasării sumelor din PNRR

Până în prezent, România a primit 13,27 miliarde de euro din PNRR, reprezentând aproximativ două treimi din suma totală alocată. Din această sumă, 8,95 miliarde de euro provin din granturi, iar 4,32 miliarde de euro din împrumuturi. În valoarea totală este inclusă și suma de 301,2 milioane de euro, încasată pe 9 octombrie 2026, pentru țintele și jaloanele suspendate din cererea de plată nr. 3.

„Bugetul pe anul 2026 a fost construit pe ipoteza atragerii integrale a finanțărilor PNRR programate pentru acest an, în corelare cu cheltuielile planificate pentru investiții și reforme. Prin urmare, încasarea sumelor din cererile de plată nr. 5 și nr. 6 este determinantă pentru acoperirea cheltuielilor deja efectuate și pentru respectarea țintei de deficit. Plățile pentru ținte și jaloane care nu vor fi validate de Comisia Europeană nu vor mai putea fi recuperate din PNRR și vor trebui acoperite din bugetul național”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Sumele rămase de încasat

Potrivit Ministerului Finanțelor, mai sunt de încasat 6,43 miliarde de euro. Dintre acestea, 2,08 miliarde de euro fac parte din cererea de plată nr. 5, aflată în prezent în evaluare la Comisia Europeană, iar 4,35 miliarde de euro reprezintă cererea de plată nr. 6, depusă pe 30 septembrie 2026.

„Decizia Comisiei este așteptată până la 20 noiembrie 2026”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Finanțelor a explicat că investițiile și reformele realizate prin PNRR sunt, deocamdată, finanțate din bugetul de stat, iar granturile primite de la Comisia Europeană vor contribui la reîntregirea acestuia, dar numai după validarea cererilor de plată.

„Orice sumă nevalidată din componenta de granturi va avea impact direct asupra deficitului, întrucât cheltuielile realizate nu vor mai fi acoperite din sumele nerambursabile aferente PNRR și rămân în sarcina bugetului național”, a precizat ministerul.

Execuția bugetară și cheltuielile din PNRR

Până la 30 septembrie 2026, veniturile generate de granturile PNRR au fost de 22,27 miliarde de lei, în timp ce plățile aferente proiectelor finanțate din aceste granturi s-au ridicat la 27,19 miliarde de lei.

Ministerul Finanțelor subliniază că „sumele împrumutate prin PNRR nu sunt venituri bugetare, ci o sursă de finanțare a deficitului bugetar, mai ieftină decât împrumuturile de pe piață; plățile din această componentă, de 15,74 miliarde de lei (30 septembrie), se reflectă integral în deficit, indiferent de momentul încasării tranșelor”.

Până la 14 octombrie 2026, ministerele și instituțiile publice centrale au cheltuit 76,57 miliarde de lei pentru proiecte finanțate din fonduri europene și PNRR. Aceasta reprezintă 64,6% din creditele bugetare de 118,61 miliarde de lei aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2026. Din această sumă, 44,63 miliarde de lei au fost alocate proiectelor PNRR, dintre care 28,71 miliarde de lei provin din granturi și 15,91 miliarde din împrumuturi. Plățile din fonduri europene nerambursabile s-au ridicat la 31,94 miliarde de lei, adică 54,6% din creditele bugetare alocate.

Evaluări pentru bugetul pe 2027

Ministerul Finanțelor a anunțat că toate investițiile realizate vor fi evaluate, rezultatele fiind incluse în rectificarea bugetară din acest an și folosite pentru fundamentarea bugetului din 2027. În acest sens, instituția a cerut Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și ordonatorilor de credite, să actualizeze și să consolideze datele referitoare la situația financiară a PNRR. Acestea trebuie să includă sumele ce urmează a fi încasate, cheltuielile deja efectuate, obligațiile rămase de plată și investițiile care necesită finanțare ulterioară.

„Pentru rectificarea bugetară și bugetul pe anul 2027, creditele bugetare destinate proiectelor PNRR vor fi corelate cu tranșele de plată rămase de încasat și cu plățile care pot fi efectiv realizate până la 31 decembrie 2026. Cererea de plată nr. 6 este ultima tranșă a Planului. Plățile aferente investițiilor din Plan nefinalizate în cadrul contractelor de finanțare, care nu pot fi efectuate în acest an, vor fi programate în anii următori, în limita spațiului fiscal disponibil”, a declarat Ministerul Finanțelor.

Conform datelor prezentate în ședința de Guvern de vineri, în primele nouă luni ale anului 2026, România a cheltuit deja 6,34 miliarde de lei pentru obligațiile asumate prin instrumentul european SAFE destinat apărării. Aceste cheltuieli, alături de cele pentru personal, asistență socială și dobânzi, vor avea un impact semnificativ asupra construcției bugetare din 2027.