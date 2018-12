„Am o viaţă frumoasă şi liniştită, în primul rând. Pentru mine asta contează, să fiu liniştită. Dacă sunt agitată, nu-mi merge bine nimic. Mi-am propus să fiu mult mai calmă, mult mai pozitivă, pentru că asta contează şi aşa e cel mai bine. Am avut multe momente eu. Aşa a fost să fie. Am avut o mică depresie. După ce am născut, am încercat să fiu foarte liniştită pentru că dacă gândeşti mai multe capete, să zic aşa, nu e bine. Întrii în depresie fără să vrei. O femeie când începe să-şi schimbe corpul după naştere, vine acea depresie. Am încercat să fiu cu capul pe umeri şi nu intru în aşa ceva, de asta m-am şi apucat de sală”, a mărturisit Betty Salam pentru Antena Stars.

Betty Stoian a devenit mamă la 18 ani. Fiica lui Florin Salam a născut un băiețel perfect sănătos, luni 1 octombrie, chiar de ziua tatălui ei. Matthias Ștefan a primit nota 10 la naștere.

