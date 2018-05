Proprietarul Emeric Kolbaszer a declarat, pentru Libertatea, că Biserica Greco-Catolică a primit în anul 1926, de la statul român, 18 hectare de pământ arabil, în Ciuperceni, județul Satu Mare. El susține că a făcut un contract de locațiune pe 30 de ani, până în 2041.

”De 7 ani sunt înregistrat la APIA și mi s-a semnat de către agentul agricol, fără nicio obiecție, adeverința pentru APIA. Anul trecut mi-au fost semnate, fără obiecții, actele, de către primărie. În acest an, un an covârșitor de important pentru noi, căci în sfârșit, cu modificarea legii, putem depune dosar pentru proiecte, nu mi-a mai semnat. Nu m-am putut înregistra cu această suprafață, pentru care am obținut certificarea BIO, deci am fi avut șanse de subvenții de 620 euro/ha. Motivul, Biserica s-a adresat instanței pentru elucidarea proprietății sale”, a povestit proprietarul culturii de goji.

Acesta afirmă că pierderile pentru afacere sunt enorme. ”Pe deasupra, am primit somație de la Primărie să eliberăm terenul, deci să distrugem plantația ce are singurul certificat din țară și, probabil, din Uniunea Europeană”, mai spune Kolbaszer.



Ce spune Primăria Agriș

Libertatea a prezentat, anul trecut, povestea românului din Ciuperceni care a reușit să aclimatizeze fructul originar din Tibet în solul din Satu Mare, cu semințe aduse de fiul său, din Canada. Acesta a reușit performanța de a avea, în prezent, o producție-record de goji, la nivel european, pe care o vinde în afara țării. Plantația de goji de la Ciuperceni este cea mai mare plantație bio din România și, totodată, una din cele mai mari din Europa. Pe cele peste 4 hectare se produc, anual, peste 20 de tone de fructe. Emeric Kolbaszer spunea anul trecut că are patru produse, pe care le vinde doar în afara țării.