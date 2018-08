Cauza incendiului nu este cunoscută oficial, însă se pare că totul ar fi pornit de la un scurtcircuit. Această ipoteză este susținută și de un clip publicat pe rețelele de socializare, cu doar puțin timp înainte ca incendiul să cuprindă acoperișul clădirii.

„Nu putem înțelege de ce nu au intervenit imediat ce au sosit autospecialele. Am strigat la ei să dea drumul la furtune și să stingă flăcările care se răspândeau incredibil de repede. Ei au așteptat circca o jumatate de oră, motivând că nu au primit ordin să acționeze”, a declarat unul dintre dascălii Liceului Greco-Catolic, relatează Bihon.ro.

Același lucru l-a acuzat și preotul Anton Cioba, rectorul Seminarului Greco-Catolic din Oradea.

„Pompierii au fost nepregătiți, să nu spun ‘incompetenți’. Nimeni nu poate să înțeleagă de ce au așteptat o jumătate de oră să vadă cum arde acoperișul. Inițial, a ars numai turnul. Eram de față, împreună cu PSS Virgil Bercea, dar și alții care au asistat. Nu au acționat imediat. Este inadmisibil”, a declarat preotul Anton Cioba.

Cum explică pompierii intervenția

Sorin Boca, cel care a coordonat echipele de intervenție, a respins acuzațiile și a explicat cum se desfășoară o intervenție de acest fel.

„Când se anunță un incendiu, mașinile pleacă spre locul indicat. Prima dată, ajunge o mașină, pe urmă a doua, a treia și așa mai departe. Astăzi am avut 12 autospeciale. Când ajunge prima mașină, ea desfășoară intervenția cu un dispozitiv, care înseamnă o țeavă. Urmează a II-a, a III-a, a IV-a etc. Acesta este filmul la toate incendiile. În momentul în care a pătruns flacăra în afara acoperișului, abia atunci s-a făcut apel la 112 și am fost anunțați. Ce văd eu aici, pe filmare, este la câteva minute din momentul anunțării. Toți colegii din țară mi-au spus: Imposibil, cum l-ați oprit. Dar l-am oprit”, a declarat pompierul.

