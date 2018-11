Ioana Ienciu este originară din satul Bulgari, comuna Sălăţig, județul Sălaj, dar s-a stabilit de câțiva ani în satul Şoimuş, comuna Someş Odorhei, acolo unde locuieşte în concubinaj cu un localnic, Nelu Ardelean, a dezvăluit stiridinsalaj.ro.

Femeia în vârstă de 34 de ani are o fetiţă 8 anişori cu mari probleme de sănătate. Fetiţa nu poate vorbi şi nu poate nici merge.

În ultima perioadă, fetiţa s-a simţit mai rău, astfel că mama ei a dus-o la medic, iar o perioadă a fost internată la un spital din Cluj-Napoca. Vinerea trecută, ea a fost externată şi a fost adusă acasă, la Şoimuş. Starea copilei nu s-a ameliorat, astfel că mama a luat decizia de a merge din nou cu fiica la spitalul din Cluj.

Poliția le-a căutat la toate spitalele

Duminică după-amiază, cele două au fost transportate cu maşina de concubin până la Jibou.

La ora 14.00, femeia şi fata ei s-au îmbarcat în microbuzul ce merge la Cluj-Napoca, iar în jurul orei 16.00 ele au ajuns la Autogara din Cluj.

Din acel moment, filmul s-a rupt, deoarece sălăjencele nu au mai ajuns la spital şi nimeni nu mai ştie nimic de ele.

Nelu Ardelean a căutat-o pe Ioana, dar n-a putut da de ea. Telefonul era închis, la fel şi contul de Facebook. În cursul zilei de luni, acesta a plecat spre Cluj, alături de un văr şi de fratele Ioanei.

La spitalul la care trebuiau să ajungă cele două li s-a spus că pacienta nu a venit pe acolo.

„Am mers şi la mai multe spitale, dar în zadar. Am încercat să luăm legătura şi pe Facebook, dar Ioana nu mai e activă de ieri de la ora 16.00. După-amiază, am mers la poliţia din Cluj-Napoca şi am anunţat dispariţia.

Poliţiştii au sunat la toate spitalele, dar nici picior de Ioana pe acolo. Cine a văzut-o sau ştie ceva de ea rugăm să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție”, a spus Alexandru Bance, vărul concubinului, pentru Ştiri din Sălaj.

REPORTAJ/Mica Românie de la Cercul Polar. Roxana a terminat Dreptul în ţară, iar acum e în clasa întâi în Skjervøy, Norvegia – VIDEO

Despre norvegieni, de la români. Cum trăiesc, cum își educă copiii, cât beau, ce mănâncă. Și ce putem învăța noi înșine de la românii care conviețuiesc cu ei