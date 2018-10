Cristi Borcea, 48 de ani, a oferit primul interviu exclusiv după nuntă și a făcut afirmații categorice cu privire la soția sa: „Doar cu ea voi mai face copii. E ultima și totul pentru mine! E soția mea, prietenul cel mai bun, viața mea'.

Fostul model i-a devenit nevastă luna trecută.

Despre nuntă spune că a fost un dar de la nașul Marius Vizer: „Eu am fost precum unul dintre invitați. Totul a fost asigurat de el'.

Interviu de Eduard Apostol

Cristi Borcea a depăşit sfera fotbalului şi a intrat în cea a showbizului, cu adevărat. Potentul om de afaceri, la propriu şi la figurat, a devenit o figură publică la nivel naţional. Implicarea timp de 17 ani la Dinamo, în diverse funcţii, până la nivelul de acţionar şi preşedinte al „câinilor”, lucru ce i-a atras şi detenţia pentru „Dosarul Transferurilor”, a ajuns în plan secundar. Acum, se vorbeşte despre Cristi Borcea, bărbatul de 48 de ani, care are o soţie top model, pe Valentina, şi nu se mai opreşte din plămădit copii. Businessmanul se amuză şi el pe seama întrebării: „Câţi mai faceţi?”, dar nu se eschivează din a da răspunsuri la obiect.

Proaspăt căsătorit, în urmă cu două săptămâni făcând la Budapesta căsătoria religioasă, Borcea şi-a făcut timp pentru un interviu exclusiv pentru Libertatea, o premieră după fericitul eveniment. Biroul de lucru e la câţiva paşi de stadionul arhaic al lui Dinamo, iar camera aflată la ultimul etaj emană izul aerului condiţionat cu condimente, menite să-l relaxeze pe omul de afaceri, care a luat locul fumului de trabuc Davidoff. Pe pereţi sunt tablouri ce-l înfăţişează în diverse ipostaze, pe masă, documente, gadgeturi şi flacoane cu nelipsitele pastile din rutina zilnică.

Bărbatul cu 7 copii din trei mariaje şi relaţii, cu alte două fetiţe pe care le aşteaptă de la Valentina, a povestit cum decurge relaţia cu aleasa inimii sale, dezvăluind sigur pe el şi pe sentimentele lui: „Ea este precum în melodia lui Barry White: «My last, my everything»”.

Libertatea: Domnule Borcea, nu vă mai vede lumea la meciuri, la fotbal, ci în parc cu Valentina şi cu Milan?

Cristi Borcea: E normal, relaţia mea cu Valentina este extraordinară. Mă împlineşte total. Ne place să ne dedicăm timpul liber pe care-l avem împreună băieţelului nostru, care are 2 anişori şi 4 luni.

Vi s-a creat o imagine de Don Juan al României, având în vedere numărul relaţiilor intime şi al copiilor. Ce reprezintă femeia în definiţia personală?

Femeia pentru Cristi Borcea este foarte importantă pentru moralul, viaţa, ceea ce reuşesc să fac zi de zi. În spatele unui om care se vrea de succes, nu poate fi decât o femeie de forţă.

Valentina credeţi că va fi ultima femeie din viaţa personală?

Asta sigur! Da!

E o afirmaţie care rămâne la dosar!

Aşa şi? Dacă ţi-am spus că sunt sigur de asta, crezi că vorbesc să mă aflu în treabă? Repet: Valentina e ultima femeie din viaţa lui Cristi Borcea! „My last, my everything”, cum e într-o melodie romantică. Ne spunem: «Eşti viaţa mea!»

Cea mai frumoasă declaraţie de dragoste pe care i-aţi făcut-o soţiei?

I-am spus şi-i spun mereu: Eşti viaţa mea!

Şi ea, la rândul ei?

Îmi spune la fel, că sunt viaţa ei.

Ea îl îmbracă: „Eu n-am răbdare să aleg”

Cum e o zi normală din viaţa dumneavoastră de cuplu?

Dimineaţa, ne trezim la micul dejun, ne jucăm cu Milan, o mângâi pe burtică, pentru fetiţe, apoi eu vin la birou, la muncă. Dacă mai e timp după-amiază, ne mai vedem un pic. Seara, chiar dacă ieşim la cină sau avem musafiri, ne rezervăm minimum două ore numai pentru noi, exclusiv. Stăm la ţigară, la vorbe, la un pahar de vin roşu. Valentina nu e doar soţie, e şi cel mai bun prieten al meu, e confidenta mea, discutăm absolut orice. E tot ceea ce îmi doresc.

Care este cel mai frumos cadou pe care vi l-a făcut? Nu puneţi la socoteală copiii.

Ea îmi cumpără tot şi de toate. Tot, tot, vestimentaţie. Am încredere deplină în ea. Ea are răbdare, eu nu am. Ea mă completează. E mai diplomată, are răbdare. E şi ea sensibilă, ca şi mine, dar eu sunt ca o furtună, iar ea e curcubeul frumos ce iese după ploaie. Este şi ea calculată, nu e risipitoare, e tipicară, e la fel ca mine. De aceea facem perechea perfectă.

De la „fratello” la „naşule”

Câţi copii mai vreţi să faceţi?

Nu mai zic. Câţi o vrea Dumnezeu! Un lucru e clar, doar cu Valentina voi mai face.

De ce Budapesta ca variantă de nuntă?

Am vorbit cu naşul, cu Marius Vizer, mi-a zis că eu nu trebuie să am grijă de nimic. Eu am fost precum unul dintre invitaţi. Totul a fost asigurat de el, le mulţumesc pe această cale, lui şi soţiei sale, a fost o nuntă de vis. Mi-a făcut o mare surpriză, aducând una dintre formaţiile mele preferate, Ricchi e Poverri, m-a dat gata cu asta.

Vă e greu să-i spuneţi „naşule”? Doar vă ştiţi de 20 de ani.

Da, să ştii. Eram obişnuit cu „fratello”, uşor, uşor, trebuie să-i spun „naşule”. El a fost mereu alături de mine, de Dinamo.

Cât a costat închirierea sălii?

Habar n-am! Naşii s-au ocupat de tot. Îţi dai seama că nu mi-au cerut ceva. Totul a fost ca la carte, de 5 stele.

„M-a dat gata cu foie gras”

Cu ce mâncare v-a surprins din meniu?

Nu mai mâncasem de şase ani foie gras. Ficatul ăla de gâscă e demenţial!

Apropo, care e mâncarea preferată?

Pastele. De toate felurile. Cu trufe, matriciana, orice.

S-au făcut cadouri, s-a dat darul?

Normal, am primit cadouri. Frumoase, toate. Mulţumesc. Am avut mulţi prieteni care ar fi vrut să vină, dar a fost ceva restrâns. În vară, când facem botezul gemenelor, o să fie ceva mai mare. Ori la Bucureşti, ori la Budapesta, va fi de dimensiuni mai mari. Nu ceva epic, dar mai mulţi prieteni apropiaţi.

Nu mai sunteţi adeptul grandomaniilor?

Nu. Doar prietenii apropiaţi. M-am schimbat. Prefer să stau mai retras, mai liniştit, să nu mai dau detalii din casă.

De la ce firmă v-aţi luat costumul?

Ne-am îmbrăcat normal şi eu, şi Valentina. Eu mi-am luat costumul de la magazin, din stand, n-a fost comandă specială. Doar ce mi l-am modificat un pic la mâneci. N-a fost nici un designer special. Sunt eu cu moda, dar n-am mai vrut. Sunt pe modul simplu, nu vedeţi că nu mai port sacouri roşii sau vestimentaţii roş-albe?

