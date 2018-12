„Da, sunt însărcinată dragii mei. Am foarte multe sarcini de dus. Acum vine Craciunul şi am mulţi nepoţi, trebuie să cumpăr cadouri, deci am multe sarcini de dus. Pentru moment eu nu fac un copil. Îmi doresc mulţi copii pentru că provin dintr-o familie numeroasă. Îmi doresc să am cinci copii”, a declarat Lidia Buble.

„Încă nu am fost cerută, dar când se va întâmpla nu voi ascunde pentru că este cea mai mare bucurie. Eu sunt penticostala şi nu voi renunţa la religia mea. Îmi doresc ca tata să ne cunune pentru că el este pastor la noi la biserică”, a mai spus Lidia Buble.

Lidia Buble a trecut recent prin momente de panică în urmă cu doar câteva zile. Atunci a avut loc unul dintre cele mai grave accidente rutiere, pe A2. „Cu puțin timp înaintea accidentului de pe A2 am trecut pe acolo împreună cu echipa mea, venind, cam grabiti, de la Brăila spre casă. Șoferul nostru a pierdut pentru moment controlul volanului doar pentru că zona de lucrari nu e semnalizată ca la cartă fără să mai punem la calcul ceața densă ce se intindea pe Autostrada Soarelui. Dumnezeu să-i odihnească pe cei dispăruti și să-i ajute pe cei în suferință! Viteza ucide! Corupția ucide!’, a scris Lidia Buble pe Facebook.

