Ada Solomon a povestit că atunci când a început ca director de producție, în urmă cu douăzeci de ani, simțea nevoia să dovedească tuturor de ce este capabilă. Dar după multe lupte duse cu toată lumea pe platourile de filmare a decis să asculte un sfat primit de la un asistent de platou și să adopte o atitudine mai calmă și să-i trateze pe ceilalți ca parteneri.

„A fost probabil prima lecție din producția cinematografică pe care am primit-o”, a povestit Solomon pentru Reuters. „De atunci, așa am lucrat cu echipele mele”, spune cea care este în prezent unul dintre cei mai importanți producători de filme din Europa.

Ada Solomon este prezentată drept femeia din spatele unora dintre cele mai apreciate drame din ultimii ani, inclusiv producțiile câștigătoare de la Berlinale „Pose Child” și „Aferim!”. și pelicula nominalizată la Oscar „Toni Erdmann”.

Ea se află, de asemenea, în fruntea unui număr tot mai mare de producători și regizori de sex feminin care lucrează în România într-o perioadă în care industriile cinematografice cu tradiție se confruntă cu probleme legate de discriminarea sexuală, diversitate și incluziune.

Rolul tot mai mare al femeilor în industria cinematografică a României este prezentat la Festivalul Român de Film „Wave Making” care are loc în această perioadă la New York. Ajuns la cea de-a 13-a ediție, festivalul a dedicat o secțiune filmelor regizate de femei, printre care și „Nu mă atinge-mă”, marele câștigător de la Berlin de anul acesta, precum și thrillerul „Moon Hotel Kabul” care i-a adus regizoarei Anca Damian premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia. Zece din cele 17 filme prezentate la New York au fost produse de Ada Solomon, scrie Reuters.

România a devenit în ultimii douăzeci de ani o forță cinematografică datorită filmelor din Noul Val, un gen de filme naturaliste și curajoase, care au câștigat în mod constant premii de top, cum ar fi Palme d’Or, Ursul de aur de la Berlin sau marile premii de la Festivalul de Film de la Veneția.

„În ultimii doi ani, numărul regizorilor de sex feminin a crescut vizibil”, a spus Anca Damian, care a câștigat primele premii cu filmul „Crulic – Calea spre dincolo”. „Acum vreo zece ani, o femeie trebuia să facă filme pentru copii. Au existat momente când simțeam că suntem inexistente în comunitatea cinematografică, că suntem transparente. Dar am simțit mereu că ceea ce am vrut să spun m-a împins să merg înainte”.

Mona Nicoară, regizor de documentare din România, spune că și creșterea economică a țării a făcut finanțarea proiectelor cinematografice mai accesibilă și a fost un factor important.

Ea spune că în prezent există mai multe femei care lucrează în industrie, de la editori și realizatori până la operatori și designeri. „Barierele care existau nu mai există”, spune Nicoară care adaugă că 'Erau puțini regizori de sex feminin, puține femei în general în industrie”.

Citește și: REPORTAJ EXCLUSIV / Averea lui George Țucudean, cel mai bogat fotbalist român. Bunicul său are 12 afaceri în Arad