Cei doi se aflau în casă, însă la un moment dat au început să se audă ţipete, povestesc martorii pentru presa locală. Barbatul ar fi scos-o pe femeie in curtea casei si ar fi stropit-o cu benzina, apoi i-a dat foc cu o bricheta. A lasat-o sa arda cateva clipe, apoi a stins-o si a sunat la 112.

„La Unitatea de Primire Urgente a Spitalului «Sf. Spiridon» din Iasi a fost transportata o pacienta in varsta de 49 de ani, din judetul Iasi, localitatea Handresti. In momentul in care a ajuns la unitatea medicala, s-a constatat ca aceasta prezenta arsuri importante, provocate de flacara. Medicii au constatat ca pacienta a suferit arsuri pe aproximativ 60 la suta din suprafata corporala. In urma investigatiei medicale s-a constatat ca aceasta a suferit arsuri de gradul l, gradul al ll-lea si gradul al lll-lea. Totodata, pacienta care a ajuns la Unitatea de Primire Urgente prezenta si etilism acut. Dupa ce a primit ingrijiri in UPU, aceasta a fost internata in cadrul Clinicii de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva, fiind introdusa in sala de operatie pentru a primi tratamentul necesar”, precizeaza prof. dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi, potrivit Observator.tv.

Zilele trecute, Violeta Senchiu, în vârstă de 32 de ani, și-a găsit sfârșitul într-un mod cutremurător. Românca a fost arsă de vie de iubitul ei italian, după ce a provocat un incendiu. Medicii nu au mai putut face nimic pentru viața ei, iar trei copii au rămas orfani de mamă. Fiul cel mic avea doar trei ani.

Citește și

VIDEO/ Florin Busuioc a fost adus la un spital din București cu un elicopter SMURD. Primele imagini cu actorul înainte de a fi urcat în elicopter