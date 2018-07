'Cetățenii români pot face acum comparația cu ceea ce am făcut și ce facem noi și ceea ce au făcut celelalte formațiuni politice când au fost la guvernare. Cu siguranță mai sunt și alte lucruri de făcut și le vom face în ciuda tuturor obstacolelor care apar pentru a ne împiedica să ne punem în aplicare programul de guvernare', a spus premierul.

Viorica Dăncilă a anunțat că în perioada următoare, miniștrii vor expune pe larg ceea ce au făcut în domeniile pe care le coordonează.

Ea a prezentat măsurile luate de Executiv în vederea stimulării economiei, și anume reducerea accizei la motorină pentru transportatori cu 10%. O altă măsură prezentată este programul 'Investește în tine', pentru tineri, prin care cei aflați într-un program de studiu pot lua credite de 40.000 e lei. Suma se poate suplimenta cu 20.000 de lei, dacă beneficiarul își găsește un loc de muncă.

În privința investițiilor, premierul a afirmat că nu s-au realizat investiții, în tot acest timp, din cauza legislației stufoase, cu proceduri greoaie.

'Am acționat asupra cauzelor și am modificat legea achizițiilor publice și a parteneriatului public privat', a spus ea, precizând că 13 proiecte au fost deja aprobate, dintre care patru sunt în domeniul transporturilor.

'Primul, autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov, are deja studiu de fundamentare, adoptat în ultima ședință de guvern. Până în septembrie, sperăm să se atribuie contractul' a spus Dăncilă.

În privința construcții Aeroportului București Sud, Dăncilă a spus că aceasta are termen de finalizare a studiului de fezabilitate în semestrul unu din 2019.

În sănătate, Dăncilă a menționat cinci proiecte prin parteneriat public-privat,. 'Acest regim al parteneriatului public privat putem să îl încredințăm pentru firme private și pentru operarea de servicii publice, la spitale CFR. Construim noi spitale, am prevăzut construcția a două spitale regionale, la Timișoara și Brăila-Galați', a spus Viorica Dăncilă.

Potrivit acesteia, cel mai imprtant proiect este Complexul Carol Davila, care cuprinde și Spitalul Metropolitan.

Dăncilă a promis că toate proiectele din sătănate vor avea studiile finalizate la sfârșitul acestui an.

Guvernul își propune și construcția unei fabrici de mijloace de transport electrice și un compex schi.

Sumele alocate de la UE, creștere cu 19,7% față de 2017: Acest lucru dovedește că investitorii nu se lasă impresionați de știrile false

Premierul a vorbit şi despre creşterea sumelor alocate de la Uniunea Europeană pentru România, spunând că acestea au crescut anul acesta cu 19,7% comparativ cu 2017, iar acest lucru dovedeşte că „investitorii nu se lasă impresionaţi de ştirile false şi alarmiste critice la adresa Guvernului”.

„Sumele de la UE. Am adăugat spre comparaţie şi primul semestru pe 2016, pentru că tot am fost acuzaţi că nu atragem suficiente fonduri UE. Semestrul I 2016 – 0,68 miliarde lei, Semestrul I, 2017 – 5, 6 miliarde lei, şi smestrul I 2018 – 6,8 miliarde lei. Avem o creştere de 19,7% faţă de anu trecut, dar o diferneţă de zece ori mai mare faţă de primul semestru al lui 2016. Investiţiile publice sunt de 9,1 miliarde lei în prima parte a acestui an, comparativ cu 6 miliarde lei, cât au fost în 2017. Graficul de faţă de ne arată cât de lipsite de temei au fost aceste critici', a spus Dăncilă.

Ea a arătat că investiţiile străine directe ne arată că 'investitorii nu se lasă impresionaţi de ştirile false şi alarmiste critice la adresa Guvernului'.

Șomajul, redus sub 3% până în 2020

Şeful Executivului spune că își propune ca șomajul să fie redus, până în 2020, sub 3%. De la începutul anului şi până în iulie 2018 rata şomajului a ajuns la 3,48%, în decembrie 2017 fiind de 4,02%, iar în decembrie 2016 de 4,8%.

„Şomajul. Ţinta noastră e să îl reduce până în 2020 sub 3%. Eu vă asigur că vom continua pe acest drum şi vom direcţiona ajutoarele sociale, astfel încât să îi stimulăm pe cei care vor să muncească şi nu pe cei care vor să stea acasă', a spus premierul.

Potrivit premierului, Guvernul acordă o primă de angajare de 1.000 lei somerilor care se angajaează şi lucrează cel puţin trei luni de zile.