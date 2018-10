Poliția din comitatul Lancashire a fost asaltată de zeci de comentarii pe pagina de Facebook a instituției, după ce a publicat o imagine cu un suspect care a sustras mai multe băuturi dintr-un restaurant, notează The Guardian.

Internauții le-au sugerat anchetatorilor că autorul furtului seamănă cu personajul Ross Geller din serialul american „Friends', interpretat de actorul american David Schwimmer.

Alții au făcut referire la versurile din coloana sonoră a serialului sau la episodul în care Ross spune este specialist în autoapărare.

Miercuri, actorul David Schwimmer a dezmințit acuzațiile și a publicat o înregistrare video prin care a dovedit că s-a aflat tot timpul în New York.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018