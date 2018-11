Surpriză de proporții pentru un cuplu de americani. Cei doi au găsit un bilet la loto câștigător în timp ce făceau curat în casă

Harold și Tina Ehrenberg au dat peste un bilet la loto care le aduce un câștig de aproape 2 milioane de dolari. Cei doi cumpăraseră biletul și au uitat de el, iar biletul ar fi fost declarat nul dacă nu-l găseau la timp, potrivit abcnews.go.com.

Când l-au găsit, au verificat numerele și și-au dat seama că sunt fericiții câștigători ai marelui premiu. „La început am crezut că am citit greșit numerele și data de expirare a biletului. Am verificat de câteva ori numerele să fim siguri că e corect ce vedem”, spun cei doi.

Harold a povestit că soția lui a mers imediat la oficiul loto pentru a se asigura că nu este o greșeală și că își mai pot ridica premiul, dar oficiul era închis. În cele din urmă, cei doi au intrat în posesia premiului uriaș.

Ilinca Vandici, dezvăluiri cutremurătoare despre cea mai mare dramă din viața ei: moartea tatălui. „M-a strâns foarte tare de mână, s-a întors cu faţa către perete şi ala a fost momentul…'