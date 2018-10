Trupa Sweet Kiss se reunește după 17 ani! Autorii hitului “Alin, Alin” își încearcă din nou norocul în muzică

Trupa Sweet Kiss s-a înființat în 1997, iar în 1998 deja rupea topurile cu piesele Alin, Alin' și Floare albastră'. Irina, Nicoleta și Laurențiu au simțit gustul succesului și au rămas cu amintiri de neuitat din acea perioadă.

Cum minunea nu durează la nesfârșit, a venit însă momentul în care cei trei s-au despărțit, în 2001. Nu s-au certat însă niciodată, au rămas prieteni și, chiar dacă fiecare a luat-o pe drumul ales, au ținut legătura.

Irina și Nicole au continuat să cânte pe cont propriu. Laurențiu, inginer de profesie, a rămas tot în showbiz, dar nu ca solist; el a pus la dispoziția artiștilor scene pentru evenimente.

În urmă cu doi ani, cele două fete din fosta trupă au cântat din nou sub titulatura Sweet Kiss, reînviind hiturile de altădată. După ce au dus o vreme muncă de lămurire, au reușit să-l convingă și pe Laurențiu să li se alăture. Doar pentru moment', i-au zis acestea. Succesul de care s-au bucurat însă cei trei, în doar două, trei apariții împreună, i-a determinat să facă pasul cel mare.

Am cântat la Cluj, apoi vara trecută, pe Litoral. Am primit o mulțime de cereri pentru concerte, în aceeași formulă. Și am decis să le onorăm. Da, trupa Sweet Kiss va cânta din nou, ca acum 20 de ani. Noi am rămas aceiași. Ne simțim ca acum 20 de ani. Am rămas chiar și cu aceleași superstiții. Am fost mereu o trupă unită', a declarat Irina Pavlenco pentru Libertatea.