Nu pleca la munte nepregătit! Câteva lucruri de care ai nevoie, pentru a face drumeţii

Dacă ai de gând să faci drumeții pe trasee simple şi scurte (circa 3-4 ore), la înălțimi reduse, poţi apela la adidaşi şi sandale de munte, cu profile antiderapante. În schimb, pentru traseele lungi, la înălţimi mari, ai nevoie de bocanci.

Nu pleca la munte cu încălțăminte nouă!

Unii fac greșeala de a pleca la drum cu o încălțăminte nouă, nepurtată. Total greșit. Ajuns la munte, te poţi trezi că bocancii sau adidașii te bat pe traseu. Așadar, cumpără-i din timp, testează-i prin oraş şi schimbă-i dacă ai probleme. În privința ciorapilor, lâna e un material mai bun decât bumbacul, dar în magazinele de profil găseşti ciorapi din materiale chiar mai bune. E bine să-ţi iei pantaloni lungi, deoarece în cei scurţi rişti să te zgârii sau să te urzici. Ca material, alege pantalonii de doc. La alegerea bluzei, trebuie să ştii că bumbacul nu e strălucit. Vei transpira şi ţesătura va rămâne udă destul de mult timp. Vei găsi la preţuri decente destule bluze pe care le poţi îmbrăca direct pe piele. Acestea elimină rapid apa şi vei fi uscat mai tot timpul. Cum vremea pe munte e instabilă, ia la tine şi un hanorac, potrivit pentru vânt şi ploaie. În privința rucsacului, pentru traseele cu plecare şi revenire la cabană în 5-8 ore este suficient un rucsac mic, de 20 de litri Pentru traseele mai lungi, optează pentru unul de 60-80 de litri. Pune în rucsac și o lanternă, la munte se înserează devreme. Apoi, pe lângă cele necesare pentru a te apăra în cazul unei întâlniri nedorite cu un animal periculos (urs, câini ciobănești etc), cum ar fi sprayul iritant, ia cu tine şi câteva medicamente de uz general (pentru dureri, diaree etc), șerveţele dezinfectante, o cremă de protecţie solară, o pensetă pentru extragerea căpuselor sau a spinilor etc. E recomandată şi o folie de supravieţuire, care poate fi achiziţionată din magazinele de echipament montan sau cele de tehnică medicală. Aceasta te protejează suplimentar, atât de căldură cât şi de frigul excesiv.

Nu te încărca cu prea multă hrană și apă!

În dimineaţa dinainte de plecare evită grăsimile, inclusiv salamul, şunca, ouăle. Ar fi bine să eviți și cafeaua şi ţigările. Pentru drumeție, ia un pacheţel mic şi bogat în calorii. Lactatele sunt bune, dar e greu şi riscant să iei iaurtul cu tine. Caşcavalul e mai puţin perisabil, îl poţi mânca cu roşii, ardei. Ceapa şi usturoiul sunt excelente pe munte. Ia cu tine şi fructe uscate, alune, nuci. Dintre fructele proaspete, cele mai bune sunt merele. Pune în rucsac și biscuiţi, ciocolată, eugenii. Conservele, pateurile sunt mai mult pentru situaţiile în care eşti nevoit să poposeşti în plus. Este riscant să bei apă direct din izvor, aşa că ia apă la tine. Nu trebuie să te împovărezi cu prea multă: 250 de mililitri pe oră este de ajuns pentru băut.



Informează-te despre starea vremii!

Pe de altă parte, nu pleca la munte fără să fii foarte atent la starea vremii. Prognozele pe două zile sunt de regulă foarte precise. De asemenea, trebuie să ai în vedere că, în lunile de vară, furtunile apar adesea după-amiază. E recomandat să pleci pe trasee mai devreme. Calculează durata traseului şi ai grijă să fii într-un loc sigur (cabană, adăpost) la ora când începe furtuna. Multe sfaturi utile, precum și informații despre traseele care te interesează, găsești pe aplicatia Salvamont Romînia. Așa că, ia cu tine telefonul mobil, care-ți va fi util și dacă, doamne ferește! va nevoie să suni la 112.