Regulament concurs „MAREA DEZLIPEALA”

ORGANIZATORUL CONCURSULUI „MAREA DEZLIPEALA”. PARTICIPANTII LA CONCURS

1.1. RINGIER ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti J40/10882/1996, cod unic de inregistrare RO9060359, legal reprezentata de Mihnea Vasiliu si Richard Toth, in calitate de Administratori, denumita in continuare RINGIER ROMANIA sau ORGANIZATOR,

Organizează, în ziarul „Libertatea”, concursul “Marea Dezlipeala”.

1.2. Concursul se va desfasura cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”).

Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.

Regulamentul poate fi gasit in ziarul “Libertatea” (rezumat) si pe site-ul www.libertatea.ro (integral).

1.3. ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, prin act aditional la prezentul Regulament, aducând la cunoștința publicului acest fapt prin intermediul website-ului www.libertatea.ro

1.4. Prezentul concurs se adreseaza tututor persoanelor, cetateni romani, cu domiciliul pe teritoriul Romaniei, care au implinit 18 ani pana pe 15 ianuarie 2017.

Art.2. DURATA CONCURSULUI. TERITORIUL DE DESFASURARE

2.1. Concursul „Marea Dezlipeala” se desfăşoară pe parcursul a 8 săptămâni, timp de 5 zile pe saptamana, de luni pana vineri, în ziarul “Libertatea”, în perioada 16 ianuarie – 10 martie 2017.

2.2. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa trimiteti un e-mail la mareadezlipeala@libertatea.ro, sau sa apelati numarul de telefon 031 22 44 818 (tarif normal, valabil in toate retelele), in perioada 16 ianuarie – 10 martie 2017, de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 17:00, potrivit celor mentionate in prezentul Regulament.

Art.3. PREMIILE OFERITE.

3.1. Numarul premiilor puse în joc, în cadrul acestui concurs, este 40.705

Valoarea și numărul premiilor ce pot fi câștigate cu ziarul „Libertatea”:

1 x Marele Premiu, 10.000 lei net

15 x masina de spalat in valoare de 76 euro/ produs + TVA

15 x aragaz in valoare de 133 euro/ produs + TVA

15 x combina frigorifica in valoare de euro 46 / produs + TVA

15 x televizor in valoare de 133 euro/ produs + TVA

25 x fier de calcat in valoare de 19.80 euro/ produs + TVA

30 x aspirator in valoare de 65.24 euro/ produs + TVA

30 x masina de tocat in valoare de 15 euro/ produs + TVA

30 x prajitor de paine in valoare de 77 euro/ produs + TVA

25 x sandwich Maker in valoare de 58 euro + TVA /per produs

25 x filtru de cafea in valoare de 38.71 euro + TVA /per produs

25 x tigai in valoare de 17.79 euro + TVA /per produs

25 x uscator de par in valoare de 90 euro + TVA /per produs

25 x mixer in valoare de 23.13 euro + TVA /per produs

000 x produse cosmetice ( 10.000 buc Sampon Famec , pret 1.11 euro + tva /per produs si 10.000 buc Balsam Farmec, pret 1,11 euro + tva / per produs )

000 x produse curatenie ( 10.000 buc Triumf Cuptoare cu microunde 350 ml ,1 euro + tva /per produs, 10.000 buc , 1 euro + tva /per produs Nufar Desfundat tevi si chiuvete 375 ml )

20 x mop H20 X 2 steam in valoare de 27 euro/ produs + TVA

11 x lenjerie de pat in valoare de 26 euro/ produs + TVA

100 x 1.000 ron net

250 x 100 ron net

3.2. Valoarea totală a premiilor este 60.412. de euro + TVA (produse) + 135.000 ron net (Marele Premiu + premii cash instant).

Art.4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. PERIOADA CONCURSULUI: 16 ianuarie – 10 martie 2017

În perioada 16 ianuarie – 10 martie 2017, saptamanal, de luni până vineri, pe fiecare exemplar din intregul tiraj al ziarului „Libertatea”, se va găsi lipit câte un tichet de participare la concursul “Marea Dezlipeala”.

O persoana poate participa la concurs cu un numar nelimitat de tichete.

Pentru a castiga la concursul “Marea Dezlipeala”, participantii trebuie sa cumpere cel putin o editie Libertatea, in perioada 16 ianuarie – 10 martie 2017, intr-una din zilele in care ziarul are tichet lipit (in fiecare saptamana, de luni pana vineri, in intervalul mentionat), pe prima pagina, in coltul din dreapta, sus.

Seria tichetului pentru concursul desfășurat în perioada 16 ianuarie – 10 martie 2017, este formata din 9 cifre. Exemplu: 123456789.

Trimiterea seriei de concurs, la numarul de SMS 1859 (tarif normal, numar disponibil in retelele Vodafone, Orange, Telekom si Digi Mobil), inseamna consimtamantul liber exprimat al participantilor pentru ca datele lor personale sa fie folosite, de catre ORGANIZATOR si partenerii comerciali ai acestuia, in scopuri publicistice si/ sau publicitare, de marketing, in diverse materiale web, tiparite (publicatii, etc.), audio, video (site-urile societatilor, etc.), social media.

Seria unica de pe tichet poate fi trimisa o singura data la numarul de SMS 1859, pana cel tarziu pe 10 martie 2017, la ora 17:00.

In cadrul campaniei promotionale “Marea Dezlipeala!”, Libertatea va acorda cititorilor (participantilor), urmatoarele categorii de premii:

Zilnic: peste 1.000 x premii instant, in total 40.696 de premii instant. Premiile instant sunt acordate zilnic, celor care gasesc, pe tichetul de concurs, sub clapeta pe care o vor dezlipi, trei simboluri identice, aranjate pe orizontala, pe tichetul de concurs. Exemplu: pentru a câștiga premiul constând într-un televizor, pe tichet trebuie să apară 3 simboluri cu un televizor.

Saptamanal: cate un premiu constand intr-un televizor, in valoare de 148 euro/ produs + TVA

Fiecare premiu saptamanal este acordat in urma unei tombole saptamanale, organizata vineri.

In total, in campania Marea Dezlipeala, vor fi acordate 8 premii saptamanale.

La finalul campaniei, Marele Premiu: 1 x 10.000 lei net. Marele Premiu premiu va fi acordat prin tragere la sorti, in cadrul unei tombole.

4.2. ACORDAREA PREMIILOR:

Acordare Premii Instant (40.696 buc):

Luni – vineri, in intervalul 16 ianuarie – 10 martie 2017 (40 de zile lucratoare);

Zilnic pot fi acordate peste 1.000 de premii;

Castigator este participantul care gaseste trei simboluri identice pe tichetul de concurs, simboluri care portretizeaza premiul castigat;

Revendicarea premiului se face telefonic, doar in ziua aparitiei tichetului castigator, in intervalul orar 08:00-17:00, printr-un apel (tarif normal, valabil in toate retelele), la numarul de telefon 031 22 44 818, comunicand seria unica de pe tichet, nume si prenume, adresa de corespondenta, numar de telefon.

Dacă revendicarea premiului nu se face în ziua achizitionarii ziarului “Libertatea” cu tichet castigator, între orele 08:00 – 17:00, deținătorul tichetului pierde dreptul asupra premiului castigat cu tichetul zilei respective;

Premiile pot fi revendicate chiar din prima zi de concurs: luni, 16 ianuarie 2017

Validarea castigului se face prin verificarea seriei comunicate de catre castigator, la numarul de telefon 031 22 44 818 (tarif normal, valabil in toate retelele);

– In cazul castigatorilor din provincie (cu exceptia judetului Ilfov), urmatoarele premii: produse cosmetice, mop, tigaie, lenjerie de pat, produse de curatenie, masina de tocat, aspirator, prajitor de paine, Dormeo Warm Hug, fier de calcat, sandwich maker, filtru de cafea, uscator de par, mixer vor fi trimise catre castigatori, prin curier, in termen de 30 de zile de la validarea telefonica.

In cazul castigatorilor din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, premiul se va ridica, in mod exclusiv, de la sediul Ringier, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 17:00, in baza unui proces Pentru urmatoarele premii: masina de spalat, aragaz, combina frigorifica, televizor, fier de calcat, masina de tocat, prajitor de paine, tigaie, produse cosmetice, mop, castigatorul trebuie sa prezinte ziarul cu tichetul lipit. La ridicarea premiului, trebuie prezentata cartea de identitate a castigatorului. Premiile vor fi ridicate de la sediul Ringier dupa 10 zile de la validarea telefonica, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la aceasta data.

In cazul castigatorilor din provincie, cu exceptia judetului Ilfov, urmatoarele premii: masina de spalat, aragaz, combina frigorifica, televizor, fier de calcat, masina de tocat, Sandwich-maker,tigaie, filtru de cafea, prajitor de paine, mixer, uscator de par, Dormeo Warm Hug, Mop H20 , lenjerie de pat, se pot ridica fie de la sediul Ringier de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 17:00, dupa 10 zile de la validarea telefonica, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la aceasta data, in baza unui proces verbal; fie pot fi trimise catre castigatori, prin curier, cu plata ramburs, dovada de livrare tinand loc de proces verbal, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data validarii telefonice. In vederea primirii premiului, ulterior validarii telefonice, castigatorul trebuie sa trimita prin email la adresa mareadezlipeala@libertatea.ro sau prin fax la numarul 021 404 34 51, o copie a ziarului cu tichetul vizibil, insotita de o copie a cartii sale de identitate.

Plata premiilor în bani se va realiza in lei, exclusiv prin virament bancar, în contul câştigătorului, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data de primire de către ORGANIZATOR a actelor necesare acordarii premiului. In vederea primirii premiului, ulterior validarii telefonice, castigatorul trebuie sa trimita prin email la adresa mareadezlipeala@libertatea.ro sau prin fax la numarul 021 404 34 51, datele contului deschis pe numele castigatorului, o copie a ziarului, cu tichetul vizibil si o copie a cartii de identitate a castigatorului, sau trebuie se se prezinte la sediul Ringier, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 17:00, cutoate datele si documentele anterior mentionate, nu mai tarziu de 30 de zile de la data validarii telefonice.

Eventualele costuri suplimentare pentru deschiderea contului și trimiterea actului de indentitate și a tichetului de concurs, vor fi suportate de catre câștigător.

Acordare Premii Saptamanale (8 x premii)/ Speciala de Vineri:

In cadrul campaniei Marea Dezlipeala, vor fi acordate 8 x televizoare, cate un televizor in fiecare zi de vineri;

Fiecare televizor este acordat in urma unei tombole organizate exclusiv in zilele de vineri din perioada campaniei Marea Dezlipeala;

La tombola de vineri participa doar seriile unice de pe tichetele aparute in ziarul Libertatea de vineri: toti cei care au transmis prin SMS, in ziua de vineri in care este organizata extragerea (in intervalul 08:00 – 17:00), un mesaj continand urmatoarele: serie tichet (indiferent daca au castigat sau nu premiu instant), nume, prenume, localitate;

Extragerile pentru acordarea celor 8 televizoare au loc in fiecare vineri, la ora 17:05;

Cu ajutorul unui soft specializat, este extras din baza de date valida, numele castigatorului;

Pentru a fi validat castigul, coordonatele comunicate in cadrul SMSului trebuie sa corespunda cu actul de identitate al acestuia; de asemenea, castigatorul trebuie sa prezinte tichetul de concurs pe care se gaseste seria comunicata prin SMS (scan sau foto), impreuna cu o copie a cartii sale de identitate;

In cazul in care castigatorul extras nu indeplineste conditiile de validare, extragerea va fi repetata, pana la gasirea castigatorului valid;

Inregistrarea video a extragerii va fi disponibila pe website-ul libertatea.ro.

Acordare Marele Premiu (1):

Extragerea castigatorului Marelui Premiu are loc pe 10 martie 2017, la ora 17:05;

La extragere participa toti cei care au transmis prin SMS, la numarul 1859, un mesaj continand urmatoarele: serie tichet (indiferent daca au castigat sau nu premiu instant), nume, prenume, localitate, pana in data de 10 martie 2017, la ora 17:00;

Participantul primeste un SMS de confirmare a inscrierii;

Cu ajutorul unui soft este extras din baza de date valida, numele castigatorului;

Pentru a fi validat, coordonatele comunicate in cadrul SMSului trebuie sa corespunda cu actul de identitate al acestuia; de asemenea, castigatorul trebuie sa prezinte ziarul cu tichetul de concurs pe care se gaseste seria comunicata prin SMS (scan, fotografie sau prin fax la numarul 021 404 34 51,), impreuna cu o copie a cartii sale de indentitate;

In cazul in care castigatorul extras nu indeplineste conditiile de validare, extragerea va fi repetata, pana la gasirea castigatorului valid;

Inregistrarea video a extragerii va fi disponibila pe website-ul www.libertatea.ro.

Publicare Nume Castigatori:

Premii Instant: lista completa a castigatorilor valizi va fi publicata in ziua urmatoare castigarii premiilor, in Libertatea;

Speciala de Vineri: (8 x televizoare): numele castigatorului va fi publicat in editia de sambata a ziarului Libertatea. Acesta are la dispozitie 30 de zile pentru validare conform Regulamentului. Daca in termen de 30 de zile castigatorul nu contacteaza ORGANIZATORUL, premiul nu este acordat;

Marele Premiu: numele castigatorului va fi publicat in editia Libertatea din 11 martie 2017. Acesta are la dispozitie 30 de zile pentru validare conform regulamentului. Daca in termen de 30 de zile nu contacteaza ORGANIZATORUL, se va opera o noua extragere, care va fi, de asemenea, disponibila pe website-ul libertatea.ro.

Art.5. REGLEMENTARI SPECIALE IN CEEA CE PRIVESTE ACORDAREA PREMIILOR

Premiile nu se acordă în cazul în care:

Participantul, deținător al tichetului cu 3 simbouri identice, nu sună pentru revendicare în ziua de apariție a ziarului, în intervalul orar 08:00 – 17:00 (Exemplu: daca ai tichet cu 3 simboluri identice, pe ziarul a cărui dată de apariție este 16 ianuarie 2017, și nu revendici premiul pe 16 ianuarie 2017, in intervalul orar 08:00 – 17:00);

Daca participantul nu prezintă, la solicitarea ORGANIZATORULUI, conform prevederilor prezentului Regulament, ziarul cu tichet lipit, pentru a demonstra faptul că tichetul este castigator;

Dacă se constată diferențe între datele comunicate operatorului de la call center, în momentul revendicării premiului, și actul de identitate prezentat de câștigător, cu ocazia validării (în scopul ridicării premiului);

Dacă se dovedește că participantul și-a însușit altă identitate, în scopul de a frauda concursul;

Dacă participantul declară în fals sau pune la dispoziția ORGANIZATORULUI declarații în fals, cu scopul de a frauda concursul.

Art.6. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE

6.1. Valoarea premiilor este cea din prezentul Regulament.

6.2. Impozitul pentru premii va fi suportat de către ORGANIZATOR.

6.3. Orice alte obligatii, de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt exclusiv in sarcina castigatorilor.

6.4. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi / sau în natură, sub valoarea de 600 lei net, pentru fiecare premiu.

6.5. Cu exceptia premiilor cash instant, ORGANIZATORUL nu va acorda contravaloarea în bani a premiilor (produse si servicii) oferite in cadrul concursului “Marea Dezlipeala”. Vor fi acordate exclusiv premiile stabilite prin Regulament, in conditiile specificate in Regulament. Câştigatorii nu pot solicita nicio modificare.

Art.7. REGULAMENTUL CONCURSULUI “MAREA DEZLIPEALA”

7.1. Regulamentul de participare/ desfăşurare a concursului este disponibil integral pe website-ul www.libertatea.ro.

De asemenea, regulamentul concursului va fi disponibil la sediul ORGANIZATORULUI, din bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, Bucuresti, de luni pana vineri, in intervalul 12:00 – 16:00.

ART.8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la concursul „Marea Dezlipeala”, participanții sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI.

8.2. ORGANIZATORUL se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea concursului sau a operatorului de marketing direct al ORGANIZATORULUI.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, serie si numar CI, număr de telefon, email.

8.4. ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

8.5. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată ORGANIZATORULUI, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

8.6. De asemenea, ORGANIZATORUL informează participanții că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată ORGANIZATORULUI.

8.7. În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

8.7.1 Dreptul de acces la date

8.7.1.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

8.7.1.2. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

8.7.1.3. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere intocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.1.4. Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

8.7.2. Dreptul de intervenție asupra datelor

8.7.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.2.3. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.3. Dreptul de opoziție

8.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

8.7.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ; dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim; decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

8.7.5. Dreptul de a se adresa justiției

8.7.5.1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.

8.7.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

8.7.5.3. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

8.7.6. Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

8.7.6.1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.

8.8. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie facută publică și să fie/să nu fie folosită de ORGANIZATOR în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea concursului.

8.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii 677/2001 înregistrată sub numărul 6363 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.10. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE – Participanți minori și persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. Angajații trustului de presă RINGIER ROMANIA, precum si din societatile afiliate, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I, până la gradul IV inclusiv, ale acestora, nu pot participa la acest concurs.

9.2. Nu vor fi considerate ca participări valide:

completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate; în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane; care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios; care conțin modificări ale datelor completate.

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

în cazul apariției unor situații de forță majoră – cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări sociale – sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. – notificată în termen de 48 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere; printr-o decizie a ORGANIZATORULUI, dar nu înainte de a anunța publicul, prin intermediul ziarului Libertatea si al site-ului www.libertatea.ro, înainte de încetare; în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea concursului, vor fi făcute la telefonul 031 22 44 818, de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 17:00 (tarif normal, valabil in toate retelele), pe adresa de email mareadezlipeala@libertatea.ro, sau la adresa postala a ORGANIZATORULUI: Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2, București, până pe 11 martie 2017.

11.2. Eventualele litigii apărute între ORGANIZATOR și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art.12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru detalii suplimentare despre concurs pot suna la numarul de telefon 031 22 44 818 (tarif normal, valabil in toate retelele), de luni până vineri, între orele 08:00 – 17:00, tarif normal.

12.2. Ziarele cu tichete care conţin erori de tipărire (simboluri lipsă, serii lipsă sau incomplete) vor fi înlocuite gratuit de către ORGANIZATOR, la cererea participanţilor care le deţin.

Pentru înlocuirea acestor exemplare cu defect, participantul in cauza trebuie sa sune la numarul de telefon 031 22 44 818 (tarif normal, valabil in toate retelele), între orele 08:00 – 17:00. Este obligatorie prezentarea tichetului cu erori, în original, la sediul ORGANIZATORULUI.

12.3 Ziarele care au fost cumparate cu tichete lipsa, nu pot fi inlocuite.

12.4 Premiile trimise prin curier catre castigatori si nerevendicate de catre acestia, indiferent de motiv, nu vor fi retrimise de catre ORGANIZATOR decat la solicitarea castigatorului si pe cheltuiala acestuia.Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

RINGIER ROMANIA S.R.L.

______________________