Andreea Bălan, goală în cadă. Cea mai fierbinte ipostază cu blonda

Andreea Bălan, goală în cadă. Artista s-a fotografiat în timp ce își făcea baie.

Prezentă pe scena artistică din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu, Andreea Bălan este astăzi una dintre artistele de succes din țara noastră.

Este foarte solicitată și are un program foarte încărcat din punct de vedere profesional.

În plus, este și mămica unei fetițe, Ella, din relația cu actorul George Burcea, de care trebuie să aibă grijă.

O astfel de agendă încărcată a avut cântăreața și luni, la început de săptămână.

Andreea Bălan, goală în cadă: o baie fierbinte după 10 ore de filmări

Ajunsă acasă, la sfârșitul unei zile foarte pline, cu alergat la radio, filmări și alte evenimente, Andreea Bălan a simțit nevoia să se relaxeze cu o baie fierbinte, înainte de a merge la somn.

Le-a făcut o surpriză fanilor săi de pe internet, publicând o fotografie în care apare goală în cadă. Andreea Bălan nu a lăsat prea mult la vedere, dar suficient cât să înfierbânte imaginația celor care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare.

„It’s time to take the makeup off și o baie fierbinte după o zi plină, e minunată…

Trezită la 6, cântat la matinal Radio Zu, filmat 10 ore Te cunosc de undeva, sper să mă ia somnul cât mai repede…

Și maine o iau de la capăt – Matinal PRO FM și apoi iar filmări pana noaptea.

Noapte bună și vise frumoase vă doresc”, le-a transmis vedeta admiratorilor săi.