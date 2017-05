Ce a făcut Florin Piersic Junior în ziua în care mama sa a murit. „Nu se putea fără el” | EXCLUSIV

Ce a făcut Florin Piersic Junior în ziua în care mama sa a murit. Artistul a fost nevoit să lase durerea deoparte și să își onoreze contractul de la teatru.

Mama lui Florin Piersic jr și prima soție a marelui actor Florin Piersic, Tatiana Iekel, a murit duminică, 14 mai. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Teatrului Mic din București. Artista avea 84 de ani. Renumitul actor Florin Piersic a transmis un mesaj cutremurător după moartea primei sale partenere de viață.

Florin Piersic Junior, care a avut spectacol la Teatrul Notarra, nu a putut să-și plângă mama în liniște.

Ce a făcut Florin Piersic Junior în ziua în care mama sa a murit. A fost pe scenă la Teatrul Notarra

Duminică, 14 mai 2017, chiar în ziua în care mama sa, actrița Tatiana Iekel, a încetat din viață, Florin Piersic Junior a fost nevoit să urce pe scenă la Teatrul Notarra, acolo unde a jucat în piesa „Vestul Singuratic”, unde are rol principal.

„Florin Piersic Junior a fost la teatru. A jucat în spectacolul Vestul Singuratic. Piesa nu se putea juca fără el”, a declarat, în exclusivitate, un reprezentant al Teatrului Notarra.

Florin Piersic Junior nu este singurul actor care joacă pe scenă după pierderea unei persoane dragi. Mulți alți artiști au mai trecut prin astfel de situații dureroase, inclusiv Ștefan Bănică Junior.

Și Oana Pellea a trecut prin aceeași situație.

„Actoria este un dar și, ca orice dar, trebuie onorat. Mie mi-a dat tot ce poate fi mai frumos această profesie și consider că n-am făcut nici un fel de sacrificiu, chiar dacă am jucat la două zile după ce l-am îngropat pe tata, chiar dacă am jucat seara, când a murit mama. Acestea nu sunt sacrificii”, povestea cunoscuta actriță.