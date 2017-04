Cum s-au cunoscut Maria Constantin și Marcel Toader. Cântăreața a făcut mărturisiri

Cum s-au cunoscut Maria Constantin și Marcel Toader. vedeta a dezvăluit care a fost prima întâlnire pe care a avut-o cu soțul ei.

Interpreta de muzică populară este căsătorită cu omul de afaceri Marcel Toader. Înainte de a-l întâlni pe acesta, artista a mai fost căsătorită și are un copil din primul mariaj.

Maria Constantin și Marcel Toader au fost invitați la emisiunea „2k1”, prezentată de Mirela Boureanu vaida la Antena 1.

Blonda, care l-a un moment dat s-a afișat cu o perucă brunetă, a făcut mărturisiri despre bărbatul care acum îi este soț.

Cum s-au cunoscut Maria Constantin și Marcel Toader. La un eveniment, la Târgu-Jiu

„Noi ne-am cunoscut la un eveniment, la Târgu-Jiu. Eu cântam. Și am avut un admirator principal din toată sala respectivă. A venit la mine și m-a felicitat pentru vocea superbă pe care o am”, a povestit Maria Constantin.

Partenerul ei de viață, Marcel Toader, a completat-o:

„M-am uitat la ea. În primul rând talie. Zic: în folclor, cineva care are talie, în sfârșit. Pentru că în folclor nu prea există femei cu talie. Acum, trebuie să mai aibă și voce, pentru că eu mă pricep foarte bine la cântat, am ureche muzicală. Și s-a apucat să cânte și a terminat cu Lie, Ciorcârlie. Și atunci am zis: ea e. După spectacol, m-am dus la ea și i-am zis că dacă vine la București, ăsta e numărul meu de telefon, dă-mi un telefon și mai stăm de vorbă. Și a venit și n-a mai plecat”.

„Și am venit și n-am mai plecat, adică am plecat împreună. am plecat împreună la Rânca, unde am primit și un cadou, un frumos inel cu safir ș briliante. M-a dat pe spate, recunosc. Acolo a fost și cererea în căsătorie”, a mai dezvăluit Maria Constantin.

„Eram doar noi singuri în hotel. Și bătea un vânt, lapoviță… A doua zi când ne-am trezit, zăpadă și totul alb. Am zis că profit de ocazie să îi dau inelul și să o cer în căsătorie. Și asta am făcut. Vreau să vă spun că tot ceea ce se spune rău despre noi, pe mine nu mă afectează absolut deloc, pentru că am trecut prin atât de multe lucurui în viața mea, încât nu mă mai afectează răutățile astea. Noi ăștia suntem și mergem pe același drum”, a încheiat Marcel Toader.