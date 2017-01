Denisa de la Bambi și Cătălin Cazacu, pe urmele iubirii pierdute. S-au despărțit, dar zici că s-au vorbit! /VIDEO EXCLUSIV

Denisa de la Bambi și pilotul Cătălin Cazacu au anunțat despărțirea înainte de Sărbători, dar, spre deosebire de alte cupluri, au rămas în relații bune. Ruptura amoroasă a survenit după 8 luni de relație.

Denisa de la Bambi are la activ un divorț de un medic ortoped și a reintrat recent pe piața burlăcițelor după despățirea de Cătălin Cazacu. Decizia a fost de comun acord și conform mărturisirilor artistei este finală. De Crăciun, ea a rămas în Capitală, în timp ce fostul iubit a petrecut alături de familie la Timișoara. De Revelion, urmează un tur de forță pentru trupa Bambi, surorile Tănase având mai multe concerte antamate. Denisa și Raluca au de gând să înceapă în forță anul 2017, cel puțin din punct de vedere profesional.

Cum povestea ei de dragoste cu Cătălin Cazacu a debutat în avionul cu destinația Dubai, oraș unde de altfel s-au întâlnit întâmplător de mai multe ori, practic vedeta se întoarce într-un loc cu o semnificație specială pentru ea.

“Având în vedere că e vorba de Dubai, acum nu pot promite că, na, nu o să facem cumva să nu ne intersectăm”, a avertizat-o fostul iubit, care se pare, are și el Dubaiul în plan cam în aceeași perioadă.

La fel ca în 2016, Denisa plănuiește vacanța în Emiratele Arabe Unite alături de familie. I-ar fi surâs o escapadă peste Ocean, însă nu are viză.

“Din variantele pe care le am, Dubaiul este pe gustul meu și îmi doresc de data asta să stau mai mult decât am stat anul trecut, pentru că realmente am acumulat foarte multă oboseală. Voi merge cu Ralu, cu ai mei , nu știu, cine o fi în viața noastră la momentul acela, dar având în vedere că este într-o perioadă relativ apropiată, nu cred că vor interveni modificări prea mari”, a conchis Denisa Tănase.