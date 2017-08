VIDEO EXCLUSIV | Cântăreața preferată a lui Gigi Becali face dezvăluiri. Legătura neștiută a Dianei Bișinicu cu omul de afaceri

Diana Bișinicu este cântăreața preferată a binecunoscutului om de afaceri Gigi Becali. Artista a povestit, în exclusivitate pentru Libertatea, detalii neștiute de la întâlnirile pe care le-a avut cu latifundiarul din Pipera și unde i-a încântat urechile cu muzică machedonească.

Diana Bișinicu s-a făcut remarcată pe scena muzicii românești în urmă cu mulți ani, alături de trupa de fete Pops. Ulterior, a urmat o carieră solo, dar s-a lansat și în afaceri. A făcut și o schimbare radicală de carieră, îndreptându-se la un moment dat spre muzica tradițională aromână, vedeta provenind dintr-o familie de aromâni. Alături de trupa sa, Diana Bișinicu a fost invitată la diverse evenimente unde a întreținut atmosfera cu muzică machedonească. A cântat și pentru binecunoscutul om de afaceri Gigi Becali, ceea ce a făcut să se spună despre ea că este cântăreața preferată a latifundiarului.

Diana Bișinicu a acordat un interviu în exclusivitate pentru Libertatea, în care a povestit despre cele mai frumoase amintiri pe care le are cu omul de afaceri.

„Urecheată” că i se vedea pielea

„Îmi amintesc că, în urma unei întâlniri, m-a sunat să ne vedem la palat, să ne vedem, să ne cunoaștem mai bine. Altădată m-a sunat pentru că voia să îi cânt în campanie. Și când m-am dus la birou la dumnealui aveam… Mi se vedea foarte puțin din burtă. Aveam blugii, un tricou și se vedea un pic din burtă, pielea. și mi-a spus: „Dacă te mai prind că ți se vede un pic de piele, îl sun pe taică-tău”. N-avea nicio legătură cu tata, nu-l cunoștea. Dar a fost o chestie foarte haioasă, pentru că noi fiind aromâni, aveam niște tradiții așa… Și-ar fi dorit să nu mă vadă cu nici măcar o bucățică de piele, fie ea cât de mică, la vedere… E, m-am speriat, de ce să mă sperii? Tata oricum a fost genul care mi-a spus: „Tată, dar ești tânără, poartă acum, dacă nu porți acum, când o să porți?”. Am zâmbit așa, foarte drăguț, și mi s-a părut foarte haios. Mi s-a părut așa în sânul familiei noastre aromânești. M-am simțit bine, într-un fel, că i-a păsat”, ne-a mărturisit Diana Bișinicu.

Melodia preferată a lui Becali: „Țuica”

„I-am cântat la Revelion, eram însărcinată în șapte luni la acea vreme. Îi place una dintre melodii, Arachia, care înseamnă țuică. Refrenul i l-am cântat așa cum e, dar pe strofe i le-am făcut special. Eram cu telefonul în mână, doar ce compusesem versurile pentru dumnealui, pentru familia dumnealui. Și i le-am cântat atunci și lumea a perceput cumva că aș fi dat mesaje. Dar nu, doar ce compusesem versurile și stăteam cu telefonul în față să le citesc. I-am compus despre soție, i-am compus despre fete. „Gigi, bucură-te, cu cele trei fete, Ele sunt averea care o să-ți rămână toată viața”. A și cântat cu mine, într-un duet foarte frumos”, și-a amintit Diana Bișinicu”, ne-a mai dezvăluit ea.

Diana Bișinicu a explicat, pentru Libertatea, cum de a ajuns să treacă de la muzica comercială din perioada trupei Pops, la muzica tradițională aromână.

„După perioada Pops, de fapt de când eram în trupa Pops, tata își dorea foarte mult să lansez un album de muzică machedonească. Ai mei ascultând în casă muzică machedonească, îmi spunea tata: „Of-ul meu ăsta este, fata mea să cânte și eu să nu pot să o ascult în casă cântând muzica noastră de suflet”. Și îmi tot spunea: „Hai, mă, tăticule, nu îmi faci și mie un album?”.

În perioada Pops nu aveam timp nici să respir, nici să mănânc, dar să mă mai concentrez și să îmi canalizez atenția către alte stiluri muzicale. După care s-a destrămat trupa Pops în 2006. În 2007, mi-am făcut un album la Connect-R, are s-a finalizat în 2008. Iar în 2009 a venit propunerea unei formații din Constanța, Makidonia, de a cânta împreună și de a lansa un album. Și atunci mi-am spus că dacă tot mi-au propus băieții, îi îndeplinesc visul tatălui meu, care își dorea atât de tare să mă aibă în casă și să mă asculte. A fost un prilej bun de a intra în acest stil muzical, pentru că în afara faptului că eu cântam foarte mult în casă și îmi plăcea foarte mult, pentru că am crescut cu muzica asta, mi-am dat seama că îmi și place să o cânt, așa la scară mare, nu doar în casă.

În 2009 am finalizat albumul, a fost totul ok. Și atunci am zis că îmi doresc mai mult decât atât. Îmi doresc să am propriul meu band. Un band care practic nu se mai făcuse, pentru că la noi, în acea perioadă, muzica aromânească se cânta cu o clapă, cu o chitară, cu o armonică și o voce. Am zis că nu vreau să fie nimic sintetizat din clapă, vreau să fie toate instrumentele așa cum trebuie, adică reci. Și am adoptat în trupa mea un toboșar, deci tobă, bas, chitară, clarinet, saxofon, armonică și fluier. Acestea au fost intrumentele, instrumentiștii pe care i-am cooptat pentru Diana Bișinicu band, în anul 2010. În 2011, am mărit formația și am ajuns la 14 oameni cu mine și două dansatoare. Și a fost un proiect foarte frumos, într-adevăr greuț, pentru că e dificil să mergi cu 16 oameni la evenimente, implică foarte multe costuri. Dar fiind foarte ambițioasă și luptătoare, am zis că pentru mine nimic nu este imposibil”, a încheiat Diana Bișinicu, care anul acesta a făcut varicelă.

Detaliul care i-a dat de gol pe Maria Constantin și Marcel Toader. Divorț doar din vorbe, faptele spun altceva