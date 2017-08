Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, probleme în vacanță! Cei doi actori și fiica lor de 9 ani, Ruxandra, au fost înțepați de arici de mare în Grecia, iar Ioana s-a panicat, pentru că a găsit informații conform cărora poți intra în șoc anafilactic…

În decorul paradiziac din orășelul grecesc Afitos, actrița din serialului “O grămadă de caramele”, ce va rula din toamnă la Happy Channel, soțul ei, actorul și regizorul Alexandru Papadopol, și cu fiica lor de 9 ani, Ruxandra, au avut parte de un episod de coșmar. Pe care nimic nu-l anunța la început…

“Am fost pe brațul Kassandra, în Afitos, un orășel care este și monument istoric, și am îmbinat plaja și relaxarea cu puține vizite. În general, mergem în familie, pentru că ne dorim ca vacanțele să fie cât mai relaxante și așa putem să ne și facem programul cum vrem, când vrem, să nu ținem cont de alte persoane, care vor să facă altceva. Când mergi în grup trebuie să te supui grupului. Noi am avut un program lejer; n trezeam, mergeam la plajă, luam pauză de masă, după care ne întorceam iar la plajă. Am fost și cu barca și ne-am plimbat în diferite golfulețe, în într-o zi, am fost într-o excursie în jurul muntelui Athos. Am vrut să fie cât mai variat”, a povestit Ioana.

Per total, vacanța a fost reușită. Însă într-una din primele zile, la ieșirea din mare, după o bălăceală strașnică, actrița a observat că atât ea, cât și Alexandru și Ruxi au fost înțepați de arici de mare. Iar panica s-a instalat imediat, pentru că, cedând primului impuls, Ioana a-nceput să caute pe internet informații legate de înțepătura ariciului de mare – efecte posibile și tratament -, iar ce-a găsit a îngrozit-o.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, probleme în vacanță: «Scrie că poți să faci spasme, că există risc de șoc anafilactic»

“De mică merg la mare și în viața mea nu am purtat încălțări când am intrat în apă. Eu m-am aventurat prima, am intrat în apă, am simțit o mică durere, dar m-am gândit că m-am lovit într-o piatră, însă când m-am uitat la picior, aveam vreo 11 înțepături de arici! M-am speriat îngrozitor! Când am ajuns la hotel, am sunat imediat doctorul de familie, să vedem ce se poate face și care sunt pericolele. Am observat că și Alexandru avea două înțepături, iar Ruxandra avea patru. Doctorul ne-a recomandat să folosim un antialergic. Eu mă gândeam că trebuie să-mi scot țepii sau că trebuie să merg neapărat la doctor, dar am aflat că organismul le elimină singur. Sincer, m-am panicat, pentru că dacă intri pe internet, găsești tot felul de povești, acolo scrie că poți să faci spasme, am citit că există risc de șoc anafilactic”, a povestit Ioana Ginghină.

Din fericire, totul s-a rezolvat fără medici și tratamente costisitoare sau de durată. Iar Ioana, Alexandru și Ruxandra și-au putut continua sejurul. Ce-i drept, cu mici schimbări: băile în mare nu s-au mai făcut în picioarele goale! “Ne-am dus să ne cumpărăm niște încălțări specifice, nu am mai intrat desculți în apă. Dacă știam ce aveam să pătimim, veneam gata echipați”, a mărturisit actrița.