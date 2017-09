Nicoleta Voica, detalii despre cea mai mare dramă din viața sa. Fratele său a murit la numai 19 ani

Interpreta de muzică populară Nicoleta Voica a vorbit despre una din marile drame din viața sa, și anume pierderea fratelui său, Silviu.

Nicoleta Voica a fost invitată în platoul unei emisiuni de la Kanal D, unde și-a deschis sufletul și și-a amintit de una dintre cele mai nehre perioade din viața sa.

Cântăreața de muzică populară și-a pierdut fratele de tânăr, la numai 19 ani.

”Într-un fel, se spune că e mai bine să vorbeşti, ca să te eliberezi, însă deşi au trecut atâţia ani, nu pot să vorbesc despre asta. Dar eu cred că am trăit cea mai tristă poveste. Mi-au plecat atâţia oameni dragi, că mă mir că mai am suflet. Cel mai mult am suferit când a murit Silviu, fratele meu, la 19 ani. Mama mea avea şi ea cancer, dar am aflat apoi, după moartea lui. Tot timpul stătea aşa, cu mâinile la cap şi nu mai putea. O întrebam ce are şi îmi spunea că ”nu mai suportă să audă cum face pământul pe sicriul lui Silviu”. Medicii spuneau că poate trăi”, a mărturisit Nicoleta Voica, care în trecut a fost înșelată de soț.

”Eram cinci fraţi. Lui îi plăcea să facă schimb de casete şi, într-o zi, în timp ce alerga a făcut o entorsă. Când m-am întors din turneu l-am întrebat ce se întâmplă. L-am trimis la doctor. S-a dus la spital şi nu mai venea. M-am dus şi l-am găsit în faţă, la spital. M-am enervat, am intrat la el. A venit medicul mi-a zis că are un fel de cancer osos. L-am dus la Timişoara. Acolo, medicul i-a făcut investigaţii şi la un moment dat, i-a spus mamei: „Mai aveţi copii, doamnă? Pe ăsta o să-l pierdeţi”.

L-au internat. Avea nişte dureri îngrozitoare. L-au operat. M-a rugat să stau lângă el. Când s-au deschis uşile, l-am văzut. Nu dormea. Încerca să vorbească, dar nu putea de durere. Am stat câteva zile în spital, încercam să-l înveselesc, dar nu îmi ieşea. La un moment dat, m-a sunat Tudor Vornicu. M-a ajutat. L-am adus la un spital, iar medicul ne-a zis că-i taie piciorul. N-a putut să-i spună el. I-am spus eu. A fost de acord, iar înainte să meargă la operaţie, a pornit un casetofon, a dansat, că el era un dansator. Eu şi mama muream. Nimeni nu ştia de unde îi tăia piciorul. Când a ieşit din operaţie am văzut. Era de sub genunchi. Au urmat nişte zile cu dureri crunte. A avut o şansă. A fost dificil.

Stătea pe marginea patului şi zicea: „Am venit cu doi papuci şi plec cu unul”. Am venit acasă şi a început calvarul. Am primit ofertă să plec în America şi am plecat. Am făcut un mulaj, l-am luat cu mine în bagaj ca să-i aduc proteză. Cu o zi înainte să-i fie gata, a murit. Eu n-am avut acte să vin, dar am stat pe telefoane. Am auzit-o pe mama: „Du-te, puiule, că mama vine la tine”. De asta înţeleg durerea oricui şi durerea mamei Denisei. N-o să fie bine niciodată, chiar dacă te doare. Eu l-am ras în cap, singură. Îi cădea părul şi îi intra în gură din cauza chimioterapiei. O parte din mine a murit atunci. I-am promis că mă întorc şi m-a durut foarte tare, că n-am putut să vin”, a mai spus artista.

”În şapte ani, au murit toţi. A murit fratele, apoi mama, în trei ani, iar apoi tatăl. Ea nu mai voia să trăiască. Voia să plece la copilul ei”, a încheiat solista de muzică populară, care a slăbit foarte mult la un moment dat.