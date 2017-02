Emoții mari pentru nominalizații din acest an de la Oscar, care așteaptă cu sufletul la gură, în Teatrul Dolby, din Los Angeles, să afle câștigătorii celor mai tari producții propuse pentru cea mai râvnită statuetă din lume. Filmul ”La La Land” este marele favorit al serii și rămâne de văzut dacă va reuși să domine gala din acest an.

SUMAR

UPDATE 04.15: În scurt timp, va fi anunțată cea mai bună actriță în rol secundar. Lupta pentru acest titlu se dă între Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures) și Michelle Williams (Manchester by the Sea).

UPDATE 04.07: „ O.J.: Made in America” a fost desemnat cel mai bun documentar lungmetraj.

UPDATE 04.00: La categoria cel mai bun costum, câștigătorul este ”Fantastic Beasts and Where to find them”- Colleen Atwood. Acesta este al patrulea Oscar, câștigat de Colleen la această categorie, fiind consideratăuna dintre cei mai apreciați și talentați designeri de costume din lumea filmului.

UPDATE 03.55: Kate McKinnon și Hailee Steinfeld anunță premiul la categoria cel mai bun machiaj și coafură. Trofeul a fost adjudecat de „Suicide Squad”.

UPDATE 03:25: Alicia Vikander a urcat pe scenă pentru a anunța câștigătorul de la categoria cel mai bun actor în rol secundar. Trofeul merge Mahershala Ali pentru rolul din „Moonlight”. Aceasta este prima nominalizare și primul trofeu câștigat de actorul, care în urmă cu o zi a devenit tată. Este primul actor musulman, premiat cu Oscar.

Mahershala Ali is the first Muslim actor to win an Oscar and, while it's sad that it took this long, what a perfect year for it to happen.

— OhNoSheTwitnt (@OhNoSheTwitnt) February 27, 2017