Oscar 2017| Portret. Viggo Mortensen, de la vânzător de flori la actor de Oscar

Actorul american, de origin daneză, Viggo Peter Mortensen Jr. (58 de ani), a devenit cunoscut în întreaga lume pentru apariția sa din trilogia „Stăpânul inelelor”, unde l-a interpretat pe Aragorn, iar acum rolul său filmul „Captain Fantastic” l-a adus chiar la Oscar, unde se luptă pentru titlul de cel mai bun actor, în rol principal.

Viggo este un om extrem de talentat. Pe lângă cariera de actor remarcabilă pe care o are el este și poet, muzician, fotograf și pictor. Viggo s-a născut la New York din mamă americană și tată danez, dar a copilătiy în America de Sud, unde părinții lui, Grace Gamble (Atkinson) și Viggo Peter Mortensen, Sr., s-au mutat la scurt timp după venire lui pe lume. La vârsta de șapte ani, părinții lui l-au trimis la o școală extrem de strictă și izolată din munții Argentinei, iar cinci ani mai târziu, mama lui a decis să divorțeze și s-a mutat cu ea și cei doi frați ai săi înapoi în New York.

Visa la o carieră de scriitor

El a urmat liceul Watertown, unde a devenit un elev eminent și un bun atlet, iar apoi a urmat Universitatea St. Lawrence din Canton, New York. Imediat după absolvire s-a mutat în Danemarca, în dorința de a-și găsi un țel în viață.

A început să scrie poezii și proză scurtă, în timp ce a schimbat multe slujbe ciudate, de la muncitor la un doc la vânzători de flori. În 1982, la 24 de ani, s-a îndrăgostit de o americancă și a urmat-o la New York, unde spera să-și construiască o familie și o carieră de scriitor. Însă, nu a avut parte de nici una. Astfel, el a început să lucreze ca ospătar și barman în New York și să ia cursuri de actorie cu celebrul profesor Warren Robertson

În scurt timp a început să primească roluri în piese de treatru și filme și a decis să se mute la Los Angeles, fiind convins că și-a găsit meseria perfectă. Debutul pe marile ecrane și l-a făcut în 1985 în filmul ”Martorul”, iar doi ani mai târziu a apărut în filmul „Bent”, ce i-a adus primul premiul din carieră, trofeul Drama-logue Critic’s.

A fost căsătorit 11 ani cu actrița Exene Cervenka

Tot în 1987, a apărut mai apărut în ”Salvation!: Have You Said Your Prayers Today?” și s-a căsătorit cu partenera lui din film actrița Exene Cervenka. Cei doi au devenit părinții unui băiețel, , Henry Mortensen, însă după 11 ani de mariaj au decis să divorțeze.

În 1999, Viggo a primit un telefon în care era întrebat dacă vrea să joace într-un film despre care nu știa nimic, „Stăpânul inelelor”. Inițial a refuzat rolul, pentru că se gândea că îl va ține departe de fiul lui, însă Henry, care era un fan al cărțitor, și-a convins tatăl să accepte. Astfel, el i-a dat viață Aragorn din celebra trilogie, acesta devenind cel mai important rol din viața lui, aducându-i mai multă notorietate decât orice alt film, devenind star internațional.

A fost nominalizat prima dată la Oscar în 2007

Actorul a fost nominalizat pentru prima dată la Oscar și la Globurie de Aur în 2007 pentru rolul din „Estern Promises/Lorzii crimei” la categoria cel mai bun actor, în rol principal, iar pentru ” A Dangerous Method /Metodă periculoasă” în 2011 a fost nominalizat la Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Criticii de film l-au lăudat însă continuu pentru munca lui în peste 30 de filme, precum ” The Portrait of a Lady” (1996), ” The Indian Runner” (1991), ” Carlito’s Way” (1993), ” G.I. Jane” (1997), ” Crimson Tide” (1995), ”A Perfect Murder” (1998), ” La pistola de mi hermano” (1997) , ”A Walk on the Moon” (1999) sau 28 Days(2000).

În „Captain Fantastic” are rolul unui pădurar hipiot

Viggo Mortensen joacă în ”Captain Fantastic” rolul unui pădurar hipiot ce conduce o comunitate de șase copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, în pădurile luxuriante ale Pacificului. Ben este un căpitan sever, care a câștigat loialitatea tribului său, în care fiecare participă supus într-un regim zilnic de antrenamente de arte marțiale, alpinism, vânătoare cu arcul, cărora li se alătură educarea academică supravegheată riguros, prin lecturi, prezentări și analize ale unor lucrări literare și științifice exigente. După zece ani, el este nevoit să revină la civilizație și să-și învețe copiii să se adapteze la lumea modernă.

Ceremonia de decernare a premiilor Academiei Americane de Film va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, în noaptea de 26 spre 27 februarie, iar filmul „La La Land” a obținut 14 nominalizări, egalând filmul „Titanic”.