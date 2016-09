Cea mai tare comedie s-a scris pe băncile școlii. Andreea Esca, „cerută” la 12 ani cu un inel din aur cu rubin!

Andreea Esca, «cerută» de un coleg, la 12 ani, cu un inel de aur cu rubin

Înainte să fie vedeta PRO TV, Andreea Esca a fost vedeta şcolii, iar băieţii se pare că erau topiţi după ea. Aşa că nu-i de mirare că a primit dovezi ale iubirii lor încă dinainte de a atinge vârsta adolescenţei. “Un coleg din şcoala generală mi-a adus într-o zi un inel din aur cu un rubin. Aveam vreo 12 ani. Eram foarte fericită. Când am ajuns acasă, am crezut că mă omoară mama. Mi-a zis că, probabil, l-a furat de la mama lui şi să sunăm repede la el acasă. Sigur că aşa fusese. Pe vremea lui Ceauşescu nu existau bijuterii din aur de cumpărat… ca să înţeleagă şi cei tineri. Singurele bijuterii erau moşteniri de familie sau unele făcute cu greu în diverse ateliere… Concluzia: eu am rămas fără “dovada dragostei lui”, el a încasat-o zdravăn şi acum ne amuzăm de poveste…”, ne-a dezvăluit Andreea.

Paul Ipate, dat afară înprima zi de liceu

Recunoscându-se timid până-n măduva oaselor şi ştiindu-l drept unul dintre cuminţii showbizului, mai c-am fi fost tentaţi să-l credem pe Paul Ipate un elev-model. Şi o fi fost. Însă a făcut o trăsnaie pentru care l-ar invidia oricare… “băiat rău”.

“În prima zi de liceu, am aruncat cu guma de şters după director. Guma s-a lovit de uşă şi a văzut cine a aruncat. M-a dat afară din liceu şi mi-a zis să vin cu tata la şcoală a doua zi. Tot drumul, tata m-a întrebat cine a aruncat şi am negat tot. Până la urmă, când am ajuns în faţa şcolii, i-am zis că am aruncat eu, dar nu a fost vina mea, a fost necuratul, care a intrat în mine şi în mâna mea şi a aruncat guma”, ne-a povestit actorul care face parte din echipa emisiunii “Jocuri de celebritate”, de la PRO TV.

Denisa de la Bambi a aruncat cu ouă în profesori

Mezina trupei Bambi, Denisa Tănase, a fost o elevă la locul ei, dar îşi aminteşte că a avut un derapaj, în clasa a şasea, de care ulterior s-a ruşinat tare mult: “Înaintea Paştelui, am pictat ouă la şcoală, apoi le-am pus pe pervaz să se usuce. Cum exact dedesubt erau cancelaria şi locul unde ieşeau profesorii să stea de vorbă, mi-a venit ideea să aruncăm cu ouă în capul lor şi apoi să ne ascundem, ca ei să nu îşi dea seama. Sincer, nu mai ştiu în ce a constat pedeapsa. Ştiu doar că a venit un profesor, ne-a aliniat pe toţi şi m-am simţit foarte prost, pentru că eu, de regulă, eram un copil cuminte, dar atunci am avut un moment de rătăcire.”

Dezbrăcatu’ i-a băgat profei de engleză un şoarece în penar

Codruţ Kegheş era la fel de trăsnit şi pe vremea când încă nu căpătase porecla Dezbrăcatu’. Vedeta “Cronicii Cârcotaşilor” de la Prima TV a făcut o megatrăsnaie în şcoală şi a fost pedepsit pe măsură. “Am băgat un şoarece viu în penarul profesoarei de engleză. Aveam un prieten care avea un hamster, ăla a facut pui şi de acolo aveam şoarecele. Eram în clasa a 7-a sau a 8-a. Când a deschis penarul şi soarecele a fugit, profa s-a speriat foarte tare şi a ţipat. Iar eu m-am ales cu nota 2 la engleză”, ne-a povestit el.

Monica Anghel fugea acasă de dorul mamei

“Când eram în clasele I-IV, fiind foarte aproape şcoala de casa în care locuiam, plecam pur şi simplu de la ore, fiindcă mi se făcea dor de mama. Mă duceam acasă şi mă întreba mama: «Ce-i cu tine? ». Îi spuneam că au plecat colegii la teatru şi că eu nu am vrut să mă duc. Asta a ţinut până a venit mama la şcoală, pentru că i s-a părut că sunt prea multe piese de teatru. I-a spus învăţătoarea ce şi cum, dar evident că nu m-a certat mama, pentru că mă duceam să stau cu ea, mă duceam acasă, nu făceam nimic rău”, ne-a povestit Monica Anghel.

Laura Cosoi, «culeasă» de director din bar

Blonda a avut parte de o surpriză neplăcută în timp ce părinţii o ştiau la ore, iar ea şi gaşca se distrau în cu totul altă parte. Ce-i drept, la distanţă mică de instituţia de învăţământ. “Am fost destul de silitoare şi de cuminte, dar îmi amintesc că în liceu mai chiuleam. La un moment dat, a venit directorul şcolii după mine şi după gaşca alături de care chiuleam în barul de lângă şcoală şi a fost foarte amuzant. O să ne aducem aminte toată viaţa de momentul acela. Ne-a trimis în clasă şi toată şcoala a-nceput să vorbească despre isprava noastră. Nu am primit pedepse. Dacă aveai prea multe absenţe, îţi scădeau nota la purtare, dar nu era cazul meu, deci nu am fost pedepsită”, ne-a mărturisit Laura.

Dan Negru, bătut măr c-a spart geamurile şcolii

Se pare că prezentatorul emisiunii “Next Star” era tare zvăpăiat pe vremea şcolii. Iar trăsnăile pe care le făcea îi aduceau corecţii fizice destul de dureroase. “Am luat o bătaie zdravănă de la tata, în ziua în care am spart geamurile şcolii generale unde învăţam. Eram prin clasa a 4-a”, ne-a dezvăluit vedeta Antenei 1.

Adela Popescu, trimisă la «colţul ruşinii»

Prezentatoarea emisiunii “Vorbeşte lumea” de la PRO TV ne-a povestit o întâmplare hazlie, dar care s-a terminat nu tocmai bine pentru ea. “Pe drumul spre şcoală, 2 km parcurşi zilnic pe jos, erau foarte mulţi duzi. Într-o zi, împreună cu doi colegi, am luat la rând duzii şi am mâncat până când n-am mai putut respira. Sigur că am ajuns la şcoală la finalul cursurilor, mov din cap până în picioare. Profa ne-a pedepsit trimiţându-ne la colţul ruşinii”, ne-a povestit Adela Popescu.

Maria Constantin, certată trei ore că a chiulit

În perioada liceului, soţia lui Marcel Toader se alia cu colegii şi lipsea de la ore. Părinţii nu i-au aplicat corecţii fizice când au aflat, în schimb, i-au ţinut un discurs luuuuung, în care i-au explicat că nu face bine: “Nu prea am făcut nebunii la şcoală. În liceu, mai chiuleam de la ore, iar când au aflat mama şi tata a fost grav. Aş fi preferat să-mi dea o palmă şi se rezolva rapid, pac, pac, cazul era închis, decât să-mi ţină teorie 3 ore”.

Ioana Ginghină era pedepsită constant

Nu am fost o elevă-model, dar năzbâtiile cred că erau mult mai «cuminţi» pe vremea mea. Totuşi, pedepsele erau mai usturătoare, la propriu. Nu de puţine ori mi-am luat rigle peste unghii, pentru că am vorbit cu colegul sau am trimis bileţele în timpul orelor”, îşi aminteşte actriţa. “Perioada liceului a fost mai frumoasă, deja eram în democraţie, elevii aveau drepturi. Profesorii erau la fel de severi, dar fără violenţă. Am chiulit ca să merg la cursuri de teatru, am aruncat cu pungi cu apă de la etaj în curtea şcolii, am purtat cercei în urechi, mai mulţi decât era «normal», am venit cu rochii prea scurte pentru gustul profesoarei de istorie şi tot aşa”, a recunoscut Ioana Ginghină.

Pavel Bartoş ajungea ud fleaşcă la ore

Pavel Bartoş pare mai mereu pus pe glume şi distracţie, aşa că de ce am crede că a fost altfel în copilărie? Prezentatorul de la “Vocea României” (PRO TV) recunoaşte că are multe amintiri amuzante din timpul şcolii. Una s-a petrecut în clasa a şaptea: “Atunci am vrut să chiulesc pentru prima dată. Am dat să plec din clasă, dar m-am întâlnit cu profesoara de chimie. M-a întrebat ce fac, iar în momentul ăla m-am speriat şi i-am răspuns că tocmai mergeam să mă înscriu la cursul dumneaei. Am fost nevoit să merg un an la chimie, fără să-mi doresc acest lucru. Aşa că n-am mai apucat să chiulesc”, ne-a povestit el. Tot Pavel ne-a dezvăluit cum reuşeau el şi colegii lui să ajungă… uzi fleaşcă la şcoală: “La Miercurea-Ciuc începea să ningă din septembrie, iar drumul spre şcoală, care în mod normal dura 15 minute, putea ajunge la o oră pe timp de iarnă. Atunci nu se închideau şcolile, pur şi simplu trebuia să mergem, dar nu am vazut niciodată lucrul ăsta ca pe un chin. Eram o gaşcă de 3-4 băieţi, găseam întotdeauna un motiv de distracţie în asta. Ajungeam la şcoală uzi, dar aveam sobe de teracotă în clase şi stăteam lângă ele, ca să ne uscăm.”