În timp ce multe femei au tot felul de pofte culinare în perioada sarcinii, gravida Ilinca Vandici are cu totul alte pofte. Asemenea Biancăi Drăgușanu care, în perioada sarcinii, a cheltuit încontinuu pe încălțăminte, ajungând să-și achiziționeze șase perechi identice, culori diferite, ale aceluiași brand, Ilinca Vandici nu s-a putut abține nici măcar în vacanță.

În timp ce multe graviduțe au stări de vomă, de leșin sau le vine încontinuu să mănânce, Ilinca Vandici nu are nimic din toate acestea. Pe vedeta TV o preocupă doar banii de pe carduri, pe care nu știe cum să-i cheltuiască mai repede. Singurele ei pofte sunt de ordinul esteticului.„Din punct de vedere alimentar nu pot să spun că am vreo poftă, dar cel puțin acum în vacanță, pentru că, nu-i așa, recunosc, m-am plictisit domnule de când nu am mai avut emisiune și i-am dus dorul și am avut niște pofte așa speciale de a sta pe anumite site-uri cu produse de toate felurile și am cam cumpărat. Andrei mi-a spus că e ceva în neregulă cu mine, că acum pun pe baza bebelușului tot ce mi se întâmplă. Nu mă mai puteam opri. Mi-am cumpărat cinci perechi de sandale. Toate pentru emisiune, adică eu gândeam în avans. Mă gândeam că am nevoie unele roșii, unele cu toc mai gros, unele cu platformă. Le-am cumpărat pe toate”, ne-a declarat Ilinca Vandici, completând că iubitul ei, Andrei Neacșu, rămâne blocat la „apetitul” viitoarei mămici.

„Eu sunt stăpână pe toate investițiile pe care le fac și pe banii pe care îi am, drept urmare nu stă cineva să-mi dea și eu să trebuiască să dau explicații. Sunt banii mei, eu îi câștig, îmi cumpăr ce vreau din ei. Știi cum se spune că trebuie să faci și anumite investiții în viață, astfel încât lucrurile să funcționeze și să arate bine. Eu consider că tot ce cumpăr reprezintă o investiție pentru că sunt de obicei piese clasice, care nu se demodează niciodată, care nu au cum să-mi vină mici sau mari, drept urmare sunt pentru toată viața. Am și acum sandale de șase ani spre exemplu, pe care le port pentru că sunt absolut superbe”, a mai spus prezentatoarea de la „Bravo, ai stil”.

Gravida Ilinca Vandici este însă cumpătată

Conștientă că în doar câteva luni va trebui să rărească cumpărăturile pentru propria persoană și să se ocupe și de garderoba bebelușului ei, Ilinca Vandici recunoaște că nu cheltuiește enorm atunci când rămâne blocată pe shopping. „Nu vă închipuiți acum că dau sute de mii de euro. Nu există așa ceva. Adică am și sandale de 300 lei, am și de 300 de euro. Oscilez, nu sunt vreo fanatică, în schimb, recunosc, îmi plac foarte tare pantofii și da am cumpărat foarte mulți pantofi. Pe haine și rochii nu dau bani, dar pe poșete și pantofi da”, ne-a mai spus Ilinca.

Bianca Drăgușanu cumpăra în neștire

În ultima lună de sarcină, Bianca Drăgușanu cumpăra încălțăminte în neștire, și sport și elegantă, de pe zecile de site-uri pe care le accesa obsesiv în nopțile lungi de nesomn. ”Manifest un soi de nebunie!”, recunoștea chiar ea, trecând în revistă ultimele achiziții: pantofi Valentino de 730 de euro pe toate culorile, adidași de la toate mărcile și tot ce i-a făcut cu ochiul în orele de insomnie. Și, cu toate acestea, nimeni nu a avut curajul să-i spună nimic, nici chiar Victor care constata zilnic maldărul de colete și cutii care îi ”populau” casa.