VIDEO EXCLUSIV. Ioana Ginghină: ”Am alt soț acum în pat”. Culmea, Alexandru Papadopol nu este deranjat de asta!

Valentineʼs Day este, de ani buni, mai populară decât sărbătoarea românească a iubirii, Dragobetele. E ziua în care “plouă” cu declarații de dragoste, flori și inimioare, bomboane de ciocolată și cine romantice. S-au aliniat vedetele acestei tendințe? Unele da, altele… ba.

De când a devenit tătic, CRBL are un ajutor de nădejde de fiecare dată când vrea să-i facă o surpriză soției sale. Fiica lui, Alessia, îi dă cele mai bune sfaturi. “Mamei mele îi plac gențile”, ne-a spus Alessia, ajutându-l pe CRBL. “Deci, trebuie să găsim o geantă pentru mami?”, a întrebat-o artistul. “Daaa, cu flori”, i-a răspuns micuța.

Pe lângă frumosul gest de a-i dărui soției lui ce-i dorește inimioara, CRBL încearcă să petreacă mai mult timp cu Elena, în special în zile ca acestea, în care e celebrată iubirea.

“Să nu uităm că eu sunt în zodia Rac, eu pot să zic că nu-s romantic, daʼ mă trădează zodia. Găsesc eu ceva cu care să o surprind. În general, neavând foarte mult timp să ieșim, profit de orice ocazie și organizez o «ieșeală» într-un loc deosebit, prin București, la munte sau la mare. Anul acesta m-am trezit cam târziu și nu știu unde o s-o mai duc acum, dar rezolv eu ceva”, ne-a declarat cântărețul.

Adrian Despot: «Sunt romantic când mă apucă»

Deși nu pare un tip romantic, Adi Despot este cu totul altă persoană în preajma soției sale. “Nici nu știu când este Valentineʼs Day. 14 februarie? Nu sunt romantic de Ziua Îndrăgostiților în mod special, sunt romantic când mă apucă, nu știu dacă des sau rar. Nu pot să-mi aduc aminte de un moment anume pentru că nu sunt momente impuse, sunt momente care vin de la sine”, ne-a declarat solistul trupei Vița de Vie.

Ioana Ginghină, dezvăluire-surpriză din dormitor: «Am alt soț acum în pat»

Nici Ioana Ginghină nu are nevoie de un motiv anume pentru a-și arăta dragostea față de Alexandru Papadopol. “Mie romantic mi se pare dimineața, când se trezește. Soțul meu are acum barbă și îmi place doar să-l mângâi, că este altul, am alt soț acum în pat. Gesturile romantice pot să fie în fiecare zi, de exemplu, că te duci să-ți mângâi persoana iubită de dimineață, adică nu trebuie să fie ceva de genul «acum suntem romantici». Eu sunt o norocoasă, pentru că noi avem o căsnicie foarte pe superprietenie, suntem alături unul pentru celălalt. Contează enorm să ai un om care zice: lasă, iubire că rezolvăm noi, nu stăm să ne supărăm. Contează să ai liniștea aia când ajungi acasă”, ne-a declarat actrița.

Laura Cosoi iese la cină cu soțul

Laura Cosoi se declară o femeie extrem de norocoasă. În afara faptului că petrece foarte mult timp cu soțul ei, Cosmin reușește să o suprindă în fiecare zi.

“Nu prea sărbătorim Valentineʼs, cel mult Dragobetele. Mergem la o cină sau gătesc ceva și suntem în general însoțiți de alte cupluri, prieteni. Nu ne facem cadouri. Noi chiar suntem norocoși că petrecem mult timp împreună și dragostea este acolo tot timpul”, ne-a declarat Laura, completând că-i place să-și surprindă soțul, dar recunoaște că la acest capitol Cosmin stă mult mai bine.

“Cred că mesajele care vin așa, neașteptat, îl surprind. El are foarte multă treabă și îi fac surprize de acest gen. Sincer, mai mult el mie îmi face. Azi (6 februarie – n.r.) am primit un buchet mare de crini, de exemplu. Lunea, fără niciun motiv”, ne-a mai zis Laura.

Liviu Teodorescu, gest romantic întrerupt de doi bețivi puși pe harță

Fire artistică, Liviu Teodorescu a știut mereu să profite de pe urma talentului său, mai ales când voia să impresioneze o fată. “Am scris niște versuri pentru o fată și i le-am citit într-o zi, după ce am ieșit de la liceu. Ne-am oprit pe o bordură și, în timp ce îi citeam, am observat că în spatele meu era o cârciumă. Ne-au întrerupt doi bețivi care s-au luat la ceartă. Dar măcar am încercat”, ne-a spus Liviu.

Mircea Eremia, declarație cu bilețele și trandafiri

Deși are doar 19 ani, cântărețul Mircea Eremia, fratele mai celebrei Alina Eremia, se descurcă destul de bine cu domnișoarele și știe cum să le facă fericite. “Cel mai romantic gest pe care l-am făcut a fost la ziua unei foste iubite: am surprins-o cu 24 de bilețele cu motivele pentru care o iubesc și cu 25 de trandafiri”, ne-a povestit tânărul.

Ana Baniciu dăruiește… timp

În timp ce tatăl ei, Mircea Baniciu, le-a cucerit pe domnișoare cu muzica lui, Ana Baniciu este de părere că pentru persoana iubită cel mai frumos cadou este timpul.

“Sunt de părere că gesturile mici, dar pline de sentimente sunt cele mai frumoase. Poate faptul că am lăsat baltă tot ce aveam de făcut și am călătorit multe ore pentru a fi alături de cel pe care îl iubeam a fost un gest nebunesc, romantic și plin de însemnătate”, ne-a spus Ana Baniciu.

Dorian Popa încă e marcat de momentul logodnei

Inconștiență sau dovadă de iubire uriașă? Nici Dorian Popa nu știe ce a fost în capul lui în momentul în care i-a oferit inelul de logodnă iubitei sale. Cert este că nu va uita niciodată acest gest. “Cel mai romantic gest pe care l-am făcut a fost cel de a-i dărui iubitei mele, Claudia, un inel cu diamant”, ne-a spus Dorian Popa.

Roxana Vancea face opinie separată

Total împotriva a ceea ce înseamnă romantism este Roxana Vancea. Sexoasa brunetă spune că nimeni nu a determinat-o până acum să facă vreun gest necugetat din iubire. “Nu cred în Valentineʼs Day sau alte zile ale îndrăgostiților și niciodată nu am făcut gesturi nebunești. Singurele gesturi nebunești le fac pentru mine. Nu m-aș ridica din pat din dragoste pentru nimeni, poate doar pentru mine. Să vezi, dacă am poftă de ceva, cum mă urc în mașină și mă duc să-mi iau, indiferent de cât de târziu este!”, ne-a spus Roxana.