Copilul bărbatului din Argeș, acuzat de terorism, a supraviețuit ca prin minune, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc din Pitești. Minorul, în vârstă de patru ani, se află în grija bunicii, după ce mama acestuia a plecat în străinătate.

În martie 2015, copilul, în vârstă de doi ani, a fost lăsat nesupravegheat și s-a cățărat pe pervazul ferestrei de la dormitor, după ce mama acestuia a deschis geamul ca să se aerisească. Băiețelul a căzut de la etajul al patrulea pe o bucată de pământ care a atenuat șocul. Dacă s-ar fi izbit de asfalt, n-ar fi avut nicio șansă, spun rudele.

Copilașul a supraviețuit miraculos, iar, la sosirea medicilor de la Ambulanță, plângea și era foarte speriat. La vremea respectivă, medicii spuneau că micuțul s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral minor. Impactul cu solul a fost atenuat și de creingile unui copac de care s-a lovit copilul.

O anchetă complexă a fost demarată atât de Poliție, cât și de Direcția pentru Protecția Copilului. Dosarul a fost deschis pe numele mamei, însă anchetatorii au decis să nu înceapă urmărirea penală. Anchetatorii au considerat că nu a fost vorba despre un act voit al femeii, ci despre un accident. Copilul s-a dezechilibrat și a căzut în gol.

Băiețelul, în vârstă de patru ani și jumătate, se află, în prezent, în grija bunicii sale, în localitatea Mușătești.

Potrivit Mariei Buşcu, bunica băieţelului, nepotul său a avut mare noroc să scape cu viaţă după ce a căzut în gol de la aproximativ 15 metri înălţime.

„Eu am 56 de ani. Copilul e în grija mea. Pentru el trăiesc. Aici locuiam eu şi băiatul meu şi copilul. Pe băiat l-au luat oamenii legii, dar o să vină acasă. Eu nu am niciun venit. Băiatul muncea şi ne întreţinea. Mama copilului e plecată de vreo doi ani prin străinătate. Nu ştiu în ce ţară. S-a despărţit de fiul meu când s-au întors acesta în România. Noi stăm în ţară pentru copil. Eu am probleme de sănătate şi trebuia să mă întorc în Franţa la tratament unde mă ajutase fiul meu să ajung, dar stau aici pentru nepoţel. Au venit cei de la Protecţia Copilului. Ne-au adus ceva ajutoare. O să mai apelăm şi la primar. Trebuie să răzbim. Copilul ăsta e un norocos. În 2015, părinţii lui stăteau cu el la Piteşti. Îmi amintesc că m-a sunat băiatul şi mi-a zis că a căzut de la etaj. N-a păţit nimic. Uitaţi-vă, e sănătos! Mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot”, a spus mama bărbatului suspectat de terorism.