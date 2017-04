EXCLUSIV / Chef Samuel le Torriellec practică sporturi de extreme de la 14 ani și a început să se tatueze la 18! Secretele rebelului de la “MasterChef”

Samuel le Torriellec nu este un personaj banal în peisajul TV. Pe lângă felul său de a vorbi, în care se amestecă savuros româna cu franceza, îl mai diferenţiază de colegii chefi nişte pasiuni care nu au legătură cu cratiţa: tatuajele şi sporturile extreme. Celebrul bucătar, jurat la “MasterCher”, ne-a dezvăluit când a descoperit că are nevoie de adrenalină şi când a-nceput să-şi picteze pielea.

Libertatea: Braţele te trădează: te-ai transformat într-o adevărată operă de artă! Când şi cum a-nceput pasiunea pentru tatuaje?

Chef Samuel le Torriellec: Legătură mea cu tatuajele este una foarte strânsă şi a mers mână în mână cu pasiunea mea pentru sporturile extreme. Încă de la vârsta de 14 ani am început să practic sportul extrem şi făceam de toate. Am început cu BMX-ul şi am învăţat să fac tot felul de trickuri cu bicicleta. Pentru mine, arta tatuajelor este una din cele mai frumoase forme de artă, pe lângă cea culinară.

Câte tatuaje ai în total? Şi câte mai vrei să-ţi faci?

Am trei, însă sunt nişte tatuaje foarte mari şi complexe, care îmi acoperă bra­ţele până la umeri. Îmi mai doresc trei tatuaje.

«Am ales să marchez momentele-cheie»

Care a fost primul şi când ţi l-ai făcut?

Primul tatuaj l-am făcut la vârsta de 18 ani. Nu are o semnificaţie aparte, însă mi-a plăcut foarte mult.

Apropo de semnificaţii: ne poţi spune povestea fiecărui tatuaj în parte?

Tatuajele mele sunt în stilul asiatic. Este foarte important să îţi găseşti stilul şi să te accepţi aşa cum eşti. Fiecare reprezintă un moment important din viaţa mea, un punct-cheie, o evoluţie a mea ca persoană, un hop pe care l-am trecut cu brio şi care a produs în mine o schimbare. Am ales să marchez momentele-cheie prin tatuaje care să îmi amintească mereu cât de mult am evoluat. Primul tatuaj mare l-am făcut acum 6 ani, la un artist foarte talentat, Vlad Boicu. Următorul a fost făcut acum 3 ani şi urmează altele.

Ai deja o imagine clară în minte cu urmă­torul?

Am în minte câteva elemente care trebuie să se regăsească, iar Vlad le pune în practică excelent, de aceea îi dau mână liberă de fiecare dată.

Ai vreun tatuaj care să fie legat de bucătărie, vreo… brioşă, de vreun tacâm?

Nu. «Wakeboard, wakesurf barefoot, BMX Dirt, snowboard, le-am făcut pe toate!» Şi Simona Pope, care a fost jurat la “Bake off”, face tatuaje. Te-ai gândit să te laşi pe mâna ei? Nu ştiam şi nu m-am gândit niciodată la asta.

Cum se pupă imaginea asta de “băiat rău”, tatuat, cu cea de chef cu ştaif?

Eu cred că foarte bine. Un chef are parte în fiecare zi de multă adrenalină, are o sensibilitate pentru artă şi găseşte mo­dal­ităţi de a exp­rima lucrurile astea şi dincolo de bucătărie. La mine sunt tatuajele.

Este clar că nu eşti tocmai bu­că­tarul clasic, aşa­dar: ai şi alte pasiuni… nebănuite, neaşteptate?

Muzica face parte din viaţa mea şi nu aş putea să trăiesc fără ea. Ascult constant muzică, nu doar rock, ci şi alte genuri. Însă sporturile extreme sunt pasiunile mele nebănuite. Wakeboard, wakesurf barefoot, BMX Dirt, snowboard, le-am făcut pe toate!